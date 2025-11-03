Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax stabilisiert sich bei 24.000 Punkten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax Dax hat sich nach der schwachen Vorwoche am Montag erst einmal stabilisiert. Marktbeobachter verwiesen auf die traditionell gute Bilanz des angelaufenen Börsenmonats November und Hoffnungen auf eine Jahresendrally. Sie warnten aber auch vor Risiken.

In den ersten Handelsminuten legte der deutsche Leitindex um 0,25 Prozent auf 24.017,47 Punkte zu. Damit beendete er zunächst nicht nur eine viertägige Verlustserie. Er kehrte auch über die Marke von 24.000 Punkten zurück, unter die er am Freitag erstmals seit zweieinhalb Wochen abgerutscht war.

Der MDax der mittelgroßen Börsenkonzerne berappelte sich am Montagvormittag um 0,08 Prozent auf 29.776,83 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 trat derweil auf der Stelle./gl/mis