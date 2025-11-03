Auf eine schwache Vorwoche am deutschen Aktienmarkt dürfte am Montag eine Stabilisierung der Kurse folgen. Der XDax zeigt für den Leitindex Dax rund eine Stunde vor Beginn des Xetra-Handels einen Stand von 24.013 Punkten an; 0,2 Prozent mehr als der Schlusskurs vom Freitag. Damit würde der Dax wieder über die Marke von 24.000 Punkten zurückkehren, unter die er am Freitag gerutscht war.

Der Börsenexperte Christoph Geyer schrieb in einem Marktkommentar von der "besten statistischen Lage des Jahres". Der Dax könne zum Jahresende hin eine Rally starten. Das setze allerdings voraus, dass es "keine neuen Störfeuer von der 'Zoll-Front' gibt". Sollte sich die Lage hier beruhigen, könne der Dax die nächste große runde Zahl von 25.000 Punkten rasch erreichen.

Auch Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners verweist darauf, dass der November in den vergangenen Jahren in Schnitt ein guter Börsenmonat gewesen sei. "Unterdessen geht der US-Government-Shutdown in seinen zweiten Monat", gibt der Experte aber auch zu bedenken. An den Börsen sei der Shutdown zuletzt mehr und mehr in den Hintergrund getreten. Anleger sollten sich des Shutdowns aber weiterhin bewusst sein. Und: je länger er andauere, desto größer seien die wirtschaftlichen Einbußen für die USA am Ende.

US-Aktien legten zum Wochenausklang zu

Die Techgiganten Amazon und Apple haben mit ihren Quartalsberichten und Aussagen zur weiteren Geschäftsentwicklung die Stimmung am US-Aktienmarkt am Freitag wieder etwas aufgehellt. Im Handelsverlauf kehrte jedoch angesichts der dicht unter ihren Rekordhochs tendierenden Indizes die Vorsicht zurück. Die Gewinne bröckelten ab. Vor dem Wochenende gehen viele Anleger lieber auf Nummer sicher.

Der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 gewann letztlich 0,5 Prozent auf 25.858 Punkte, was im Wochenverlauf ein Plus von zwei Prozent bedeutet und für den Monat Oktober sogar eines von fast fünf Prozent. Der S&P 500 stieg am Freitag um 0,3 Prozent auf 6.840 Punkte. Für den stark mit Standardwerten bestückten Wall-Street-Index Dow Jones Industrial ging es um 0,1 Prozent auf 47.563 Zähler nach oben. Im Wochenverlauf legte der Dow damit um 0,8 Prozent zu und im Oktober um 2,5 Prozent. Im Lauf der Woche hatten zudem alle drei Indizes Rekordhochs erreicht.

Heute Feiertag in Japan

Die chinesischen Börsen haben am Montag zugelegt. CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandsbörsen fiel hingegen um 1,2 Prozent. In Hongkong gab der Hang-Seng-Index um 0,9 Prozent nach. Zuletzt waren die USA und China in ihrem Handelsstreit ein Stück weit aufeinander zugegangen.

Wie nun aus einer Übersicht des Weißen Hauses zu den Ergebnissen des Treffens von US-Präsident Donald Trump mit Chinas Präsident Xi Jinping in Südkorea hervorgeht, werden die USA ihre angedrohten Gegenzölle auf chinesische Importe mindestens bis zum 10. November 2026 nicht in Kraft setzen. In Japan wurde am Montag wegen eines Feiertages nicht gehandelt.

Aktienmärkte gestern im Überblick

Anleihemärkte gestern im Überblick

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung (in Prozent/in Prozentpunkten) Bund Future 129,37 –0,06 10-jährige Bundesanleihen 2,63 –0,00 10-jährige US-Anleihen 4,08 –0,02

Devisenmärkte gestern im Überblick

Rohölmärkte gestern im Überblick

Sorte Preis (in Dollar) Veränderung (in Dollar) Brent 65,23 +0,46 WTI 61,40 +0,42

Umstufungen von Aktien

CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR DWS AUF 59 (57,80) EUR - 'NEUTRAL'

CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR SCOUT24 AUF 143,60 (141) EUR - 'BUY'

CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR SILTRONIC AUF 57 (52) EUR - 'NEUTRAL'

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR KION AUF 71 (64) EUR - 'OVERWEIGHT'

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR KNORR-BREMSE AUF 91 (92) EUR - 'NEUTRAL'

BERENBERG HEBT NESTLE AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 92 (83,10) CHF

(mit Material von dpa-AFX)