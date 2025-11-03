W​e​r​b​u​n​g ausblenden

ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt Mercedes-Benz auf 'Kaufen' - Fairer Wert 64 Euro

E-Mobilität
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Mercedes-Benz von 50 auf 64 Euro angehoben und die Aktien des Autobauers von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. "Wir haben unsere operativen Annahmen nach Vorlage des Quartalsberichts leicht nach oben adjustiert und zudem die Wiederaufnahme der Aktienrückkäufe berücksichtigt", schrieb Michael Punzet am Montag. "Wir werten die technologieoffenere Ausrichtung beim Thema Antriebe und insbesondere die Änderungen der Luxus-Strategie positiv."/rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 06:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 07:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

