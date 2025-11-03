W​e​r​b​u​n​g ausblenden

ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Apple auf 'Overweight' - Ziel 305 Dollar

dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 305 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Lieferzeiten der aktuellen iPhone-Generationen seien zuletzt über alle Modelle hinweg um drei Tage gesunken, schrieb Samik Chatterjee am Sonntag nach seiner Auswertung. Der Nachschub halte höherer Nachfrage aber noch nicht Stand./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2025 / 14:45 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2025 / 15:18 / EST

