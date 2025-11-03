W​e​r​b​u​n​g ausblenden

ANALYSE-FLASH: RBC belässt Ryanair auf 'Outperform' - Ziel 28 Euro

dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ryanair mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Outperform" belassen. Nach dem besseren ersten Geschäftshalbjahr hätten die Iren ihre Erwartungen an Preis- und Passagierentwicklung gefestigt, schrieb Ruairi Cullinane am Montag nach Quartalszahlen. Die Markterwartungen dürften etwas anziehen./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 02:20 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 02:20 / EST

Ryanair

