ANALYSE-FLASH: RBC belässt Ryanair auf 'Outperform' - Ziel 28 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ryanair mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Outperform" belassen. Nach dem besseren ersten Geschäftshalbjahr hätten die Iren ihre Erwartungen an Preis- und Passagierentwicklung gefestigt, schrieb Ruairi Cullinane am Montag nach Quartalszahlen. Die Markterwartungen dürften etwas anziehen./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 02:20 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 02:20 / EST

