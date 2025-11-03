

PRESSEMITTEILUNG



Black Leasing Friday bei Allane: Suzuki Swift Comfort für nur 55 Euro im Monat!

Exklusive Sonderrabatte von bis zu 41 Prozent (Privatkunden) bzw. 19 Prozent (Gewerbekunden)*

Attraktive Modelle für Privat- und Gewerbekunden, u. a. von Suzuki, SEAT, Dacia, Peugeot und Opel**

Suzuki Swift mit Sonderausstattung "Comfort-Paket“ für 55 Euro pro Monat***

Garching, 03. November 2025 – Die Allane Mobility Group, Spezialist für Fahrzeug-Leasing und Full-Service-Lösungen in Deutschland, startet die Aktion „Black Leasing Friday“ mit besonders attraktiven Leasingangeboten für Privat- und Gewerbekunden auf Allane.de. Privatkunden erhalten bis zu 41 % und Gewerbekunden bis zu 19 % Rabatt auf die Standard-Monatsrate. Während des Aktionszeitraums, der sich bis Ende November erstreckt, werden kontinuierlich neue Angebote hinzugefügt.



Privatkunden erhalten besondere Preisnachlässe auf folgende Modelle**:

Modell Rabattierte Monatsrate

(inkl. MwSt.)*** Standard-Monatsrate

(inkl. MwSt.) Sonderrabatt auf

Standard-Monatsrate Suzuki Swift Comfort 55 Euro 93 Euro 41 % SEAT Ibiza 70 kW 69 Euro 79 Euro 13 % Peugeot 208 MT 79 Euro 89 Euro 11 % SEAT Ibiza 85 kW 79 Euro 89 Euro 11 % SEAT Arona 79 Euro 89 Euro 11 % Dacia Sandero 85 Euro 95 Euro 11 % Opel Corsa Edition Auto 89 Euro 99 Euro 10 %



Gewerbekunden erhalten besondere Preisnachlässe auf folgende Modelle**:

Modell Rabattierte Monatsrate

(exkl. MwSt.)*** Standard-Monatsrate

(exkl. MwSt.) Sonderrabatt auf

Standard-Monatsrate Peugeot 2008 Hybrid 85 Euro 105 Euro 19 % Peugeot 5008 149 Euro 179 Euro 17 % Dacia Sandero 75 Euro 65 Euro 15 % Dacia Duster 89 Euro 105 Euro 15 % SEAT Ibiza 70 kW 59 Euro 69 Euro 14 % Peugeot 208 MT 65 Euro 75 Euro 13 % Opel Corsa Edition Auto 69 Euro 79 Euro 13 %



Neben den günstigen Leasingraten profitieren Kunden bei Allane.de auch von flexiblen Serviceoptionen. Viele Modelle sind zudem bereits vorbestellt und somit besonders schnell verfügbar, was eine kurzfristige Auslieferung ermöglicht. Darüber hinaus finden sich auf der Website viele weitere Modelle für Privat- und Gewerbekunden, die regelmäßig aktualisiert werden. Neue Angebote kommen bis zum Ende der Aktion fortlaufend hinzu.



Philipp Schwenke, Division Head Sales der Allane Mobility Group: „Mit unseren Angeboten zum Black Leasing Friday zeigen wir, dass modernes Leasing einfach, transparent und digital ist. Ob für Privat- oder Gewerbekunden – wir bieten eine große Auswahl an Fahrzeugen zu attraktiven Konditionen, vollständig online und mit klaren Prozessen. So setzen wir unsere Strategie um, Mobilität in jeder Hinsicht einfach zu machen.“



PNG-Downloads (Credits: Allane Mobility Group):

Banner für Privatkunden-Angebote ("Jetzt bis zu 41 % sparen!")

Banner für Gewerbekunden-Angebote ("Jetzt bis zu 19 % sparen!")



* Die Berechnung der prozentualen Ersparnis basiert auf einem verbesserten Zinssatz im Vergleich zu den Konditionen aller Modelle zu KW 40 in 2025 zu einer Laufleistung von 10.000 km/Jahr. Änderungen der Basis-Konditionen führen automatisch zu veränderten Rabatten. Preisänderungen vorbehalten.



** Alle Angebote verstehen sich ohne Überführungskosten. Diese fallen in jedem Fall zusätzlich an und sind nicht in der angezeigten Rate enthalten. Alle Preise inkusive der jeweils gesetzlich gültigen MwSt., derzeit 19 % (0 % Gewerbe), zu einer Laufleistung von 10.000 km/Jahr. Laufzeit und Anzahlung können variieren. Kraftstoffverbrauch: Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobiltreuhand GmbH unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist. Beschreibung: Die Fahrzeugbeschreibung dient lediglich der allgemeinen Identifizierung des Fahrzeuges und stellt keine Zusicherung im kaufrechtlichen Sinn dar. Die Angaben erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Die gemachten Angaben/Beschreibungen sind unverbindlich und dienen nicht als zugesicherte Eigenschaften. Der Verkäufer übernimmt keine Haftung für Tipp- und Datenübermittlungsfehler. Ausstattungen sind ggf. gesondert zu prüfen. Verfügbarkeit: Die Verfügbarkeit der Fahrzeuge kann nicht garantiert werden und ist von der aktuellen Lager- und Lieferlage abhängig. Widerruf: Es gelten die gesetzlichen Widerrufsrechte, insofern anwendbar. Weitere Informationen hierzu und die genauen Vertragsbedingungen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Kaufvertrag. Invitatio ad Offerendum: Diese Webseite stellt kein bindendes Kaufangebot dar. Ein bindendes Angebot kommt erst durch den Kaufvertrag zustande. Unverbindlich: Finanzierungs- und Leasingangebote sind unverbindlich und müssen individuell durch die finanzierende Bank geprüft und bestätigt werden. Konditionen und Zinsen können je nach Bonität und Kreditprüfung variieren.



*** Alle Preise gelten bei einer Anzahlung von 1.000 Euro.



Über Allane Mobility Group:

Die Allane Mobility Group mit Sitz in Garching bei München ist ein markenübergreifender Anbieter von umfassenden Mobilitätslösungen. In den Geschäftssegmenten Flottenleasing, Online Retail, Captive Leasing und Flottenmanagement bietet das Unternehmen ein breites Spektrum an Dienstleistungen und innovativen Lösungen, die Mobilität in jeder Hinsicht einfach machen.



Privat- und Gewerbekunden nutzen die Online- und Offline-Plattformen von Allane, um kostengünstig Neufahrzeuge zu leasen oder Gebrauchtfahrzeuge aus einem großen Bestand zu erwerben. Firmenkunden profitieren vom kosteneffizienten Full-Service-Leasing ihres Fuhrparks und von einer umfassenden Expertise im Fuhrparkmanagement.



Die Allane SE (ISIN: DE000A0DPRE6) ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte die Gruppe einen Konzernumsatz von rund 747 Millionen Euro.



Größter Anteilseigner der Allane SE ist mit rund 92 % die Hyundai Capital Bank Europe GmbH (HCBE), ein Gemeinschaftsunternehmen der Santander Consumer Bank AG und der Hyundai Capital Services Inc.



www.allane-mobility-group.com





Pressekontakt:

Kirchhoff Consult

allane@kirchhoff.de

Emittent/Herausgeber: Allane SE

Schlagwort(e): Auto

