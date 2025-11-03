W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Chip-Krise: Bosch meldet Kurzarbeit für Werk Salzgitter an

Reuters · Uhr
Frankfurt (Reuters) - Der Autozulieferer Bosch hat für das Werk Salzgitter wegen des Lieferengpasses bei Chips Kurzarbeit bei der Bundesagentur für Arbeit angemeldet.

"Im Werk Salzgitter reagieren wir flexibel auf Produktionsanpassungen. Dazu können wir bedarfsabhängig auf das bewährte Instrument der Kurzarbeit zurückgreifen, die wir entsprechend angemeldet haben", erklärte Bosch am Montag. Die aktuelle Situation stelle Bosch weiterhin vor große Herausforderungen, erklärte das Unternehmen mit Blick auf die Versorgungsprobleme mit den Halbleitern des Unternehmens Nexperia.

(Bericht von Ilona Wissenbach, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)

Salzgitter

