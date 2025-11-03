Chip-Krise: Bosch meldet Kurzarbeit für Werk Salzgitter an

Frankfurt (Reuters) - Der Autozulieferer Bosch hat für das Werk Salzgitter wegen des Lieferengpasses bei Chips Kurzarbeit bei der Bundesagentur für Arbeit angemeldet.

"Im Werk Salzgitter reagieren wir flexibel auf Produktionsanpassungen. Dazu können wir bedarfsabhängig auf das bewährte Instrument der Kurzarbeit zurückgreifen, die wir entsprechend angemeldet haben", erklärte Bosch am Montag. Die aktuelle Situation stelle Bosch weiterhin vor große Herausforderungen, erklärte das Unternehmen mit Blick auf die Versorgungsprobleme mit den Halbleitern des Unternehmens Nexperia.

