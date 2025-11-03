Dax-Anleger kämpfen um die 24.000er-Marke

Frankfurt (Reuters) -Mit dem Start in den November erobert der Dax die Marke von 24.000 Punkten zurück. In den ersten Handelsminuten am Montag stieg der deutsche Leitindex um bis zu 0,4 Prozent auf 24.063 Zähler. "Was den Dax angeht, ist die Entscheidung, ob der Markt jetzt schon die Jahresendrally startet oder von einem tieferen Niveau aus erst noch etwas Anlauf nehmen muss, allerdings noch nicht gefallen", sagte RoboMarkets-Stratege Jürgen Molnar. "Die Aufwärtsdynamik hat in den vergangenen Wochen deutlich nachgelassen und der Kampf um die 24.000er Marke wird jetzt zur Hauptaufgabe für diese Woche."

Zu den stärksten Dax-Werten gehörten Mercedes-Benz, Volkswagen, BMW und die Porsche Holding mit Kurszuwächsen zwischen 1,3 und 2,5 Prozent. Die Autobauer profitierten Analysten zufolge von einer Entspannung im Streit um Halbleiter-Lieferungen aus China. Der niederländische Chiphersteller Nexperia BV begrüßte am Sonntag, dass Hindernisse für die Lieferung seiner Halbleiter beseitigt worden seien. Der Streit um die Kontrolle über Nexperia, das große Mengen von Basischips für Elektronikkomponenten herstellt, hat zu Engpässen geführt und Autohersteller weltweit alarmiert.

