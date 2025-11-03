DAX® - Batterie an Kerzen mit kleinen Körpern

Am vergangenen Freitag ist der DAX® wieder unter die Marke von 24.000 Punkten gefallen. Das ist deswegen eine besondere Erwähnung wert, weil die deutschen Standardwerte damit die Aufwärtskurslücke vom 20. Oktober geschlossen haben und gleichzeitig die 50-Tage-Linie (akt. bei 23.979 Punkten) im Feuer steht. Anlegerinnen und Anleger sollten allerdings noch einen weiteren Aspekt beachten: Da am Freitag gleichzeitig Monatsultimo war, reduzieren die jüngsten Verluste den Körper der Oktoberkerze weiter. Wir hatten es bereits mehrfach diskutiert: Per Saldo steht die fünfte Monatskerze in Folge mit einem kleinen Kerzenkörper zu Buche. Die jüngste Monatskerze verfügt gleichzeitig aber auch über einen markanten Docht. D. h. das Aktienbarometer konnte das erneute Allzeithoch (24.771 Punkte) nicht über die Ziellinie retten. Zur aktuellen Orientierungssuche kommen also auch noch gewisse Ermüdungserscheinungen. Die Signalmarken für ein Ende der aktuellen Lethargie stecken das Septembertief (23.285 Punkte) bzw. die Hochs bei 24.639/24.771 Punkte ab. Auf Wochenbasis verlaufen genau hier auch die Bollinger Bänder. Die Begrenzungen des Volatilitätsindikators unterstreichen also die Bedeutung der angeführten Leitplanken.

DAX® (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.