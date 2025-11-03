W​e​r​b​u​n​g ausblenden
DAX® - Batterie an Kerzen mit kleinen Körpern

Uhr
Batterien
HSBC Daily Trading

Batterie an Kerzen mit kleinen Körpern

Am vergangenen Freitag ist der DAX® wieder unter die Marke von 24.000 Punkten gefallen. Das ist deswegen eine besondere Erwähnung wert, weil die deutschen Standardwerte damit die Aufwärtskurslücke vom 20. Oktober geschlossen haben und gleichzeitig die 50-Tage-Linie (akt. bei 23.979 Punkten) im Feuer steht. Anlegerinnen und Anleger sollten allerdings noch einen weiteren Aspekt beachten: Da am Freitag gleichzeitig Monatsultimo war, reduzieren die jüngsten Verluste den Körper der Oktoberkerze weiter. Wir hatten es bereits mehrfach diskutiert: Per Saldo steht die fünfte Monatskerze in Folge mit einem kleinen Kerzenkörper zu Buche. Die jüngste Monatskerze verfügt gleichzeitig aber auch über einen markanten Docht. D. h. das Aktienbarometer konnte das erneute Allzeithoch (24.771 Punkte) nicht über die Ziellinie retten. Zur aktuellen Orientierungssuche kommen also auch noch gewisse Ermüdungserscheinungen. Die Signalmarken für ein Ende der aktuellen Lethargie stecken das Septembertief (23.285 Punkte) bzw. die Hochs bei 24.639/24.771 Punkte ab. Auf Wochenbasis verlaufen genau hier auch die Bollinger Bänder. Die Begrenzungen des Volatilitätsindikators unterstreichen also die Bedeutung der angeführten Leitplanken.

DAX® (Monthly)

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²



