Dax-Erholung nährt Hoffnung auf Jahresendrally - Autoaktien legen zu

Der Dax hat sich nach der schwachen Vorwoche am Montag klar erholt. Der Start in den November glückte, Hoffnungen auf eine Jahresendrally wurden genährt. Warnungen vor weiter bestehenden Risiken fanden bei den Anlegern wenig Beachtung.

Zum Handelsschluss gewann der deutsche Leitindex 0,73 Prozent auf 24.132 Punkte. Damit beendete er nicht nur eine viertägige Verlustserie. Er ließ auch die Marke von 24.000 Punkten klar hinter sich, unter die er am Freitag erstmals seit zwei Wochen abgerutscht war.

Der MDax der mittelgroßen Börsenkonzerne legte am Montag um 0,28 Prozent auf 29.835 Punkte zu. In den USA zeigte sich der Aktienmarkt zum europäischen Börsenschluss uneinheitlich. Während der Dow Jones Industrial etwas nachgab, setzten die Technologiewerte an der Nasdaq - angetrieben vom Hype um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) - ihren Höhenflug fort.

Börsenexperte Christoph Geyer schrieb von der "besten statistischen Lage des Jahres". Der Dax könne zum Jahresende hin eine Rally starten. Das setze allerdings voraus, dass es "keine neuen Störfeuer von der Zoll-Front gibt". Sollte sich die Lage hier beruhigen, könne der Dax die nächste große runde Zahl von 25.000 Punkten rasch erreichen. Aktuell steht für 2025 ein Gewinn von gut 21 Prozent zu Buche.

Autoaktien legen zu

Autoaktien waren dank Entspannungssignalen zu den Lieferproblemen beim wichtigen Chip-Hersteller Nexperia europaweit gefragt. Mercedes-Benz, Volkswagen (VW) und BMW verzeichneten Aufschläge von circa ein bis 2,3 Prozent.

Mercedes-Benz wurden zusätzlich durch eine Kaufempfehlung der DZ Bank gestützt. Analyst Michael Punzet hob den fairen Wert für die Aktie deutlich auf 64 Euro an und liegt damit knapp 14 Prozent über dem Freitags-Schlusskurs.

Er sieht "die technologieoffenere Ausrichtung beim Thema Antriebe und insbesondere die Änderungen der Luxus-Strategie positiv". Unter den Zulieferern verzeichneten Continental Kursgewinne von fast 1,9 Prozent.

Kion-Aktien bauen ihre Gewinne aus

Zudem bauten die Aktien des Gabelstaplerherstellers Kion ihre Gewinne aus und stiegen um gut 4,1 Prozent auf Xetra . Am Freitag hatten sie einen Chart-Widerstand hinter sich gelassen, also einen Befreiungsschlag geschafft. Bei Lufthansa sorgte ein positiver Kommentar der UBS für Kursgewinne von 3,8 Prozent.

Mit einem auf 9,50 Euro erhöhten Kursziel sieht Jarrod Castle rund ein Fünftel Aufwärtspotenzial für die Aktien. Nach dem dritten Quartal dürften sich die Konsenserwartungen als zu niedrig erweisen. Zudem muss die Fluggesellschaft vorerst keine Pilotenstreiks fürchten.

Dagegen hielt bei Immobilienaktien wie Vonovia, TAG Immobilien und LEG Immobilien der Abwärtstrend an. Die Marktexperten der Landesbank Helaba erinnerten daran, dass die US-Notenbank Fed am vergangenen Mittwoch den Leitzins zum zweiten Mal in Folge moderat gesenkt, Fed-Chef Jerome Powell aber auch betont hatte, dass "eine weitere Senkung bei der Dezember-Sitzung alles andere als sicher ist".

Analysten waren zuvor von einer weiteren Senkung zum Jahresende ausgegangen.

(mit Material von dpa-AFX)