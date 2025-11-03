DAX startet freundlich – Roche und Innoscripta sorgen für Impulse

Der DAX präsentiert sich zum Wochenbeginn freundlich, während die US-Indikationen leicht im Plus notieren. In Asien fehlte dem Nikkei vorerst eine klare Richtung. Anleger agieren vorsichtig optimistisch, ohne die Risiken aus dem Blick zu verlieren.

Makroökonomischer Überblick:

In China hat sich die Stimmung in der Industrie abgekühlt. Der RatingDog Manufacturing PMI sank im Oktober auf 50,6 nach 51,2 im Vormonat und blieb damit unter den Erwartungen. Die Abschwächung resultiert aus schwächerem Exportgeschäft und nachlassender Dynamik bei neuen Aufträgen, während die Beschäftigung erstmals seit Monaten zulegte. Am Nachmittag richtet sich der Blick auf die USA: Der ISM Manufacturing PMI für Oktober wird um 16:00 Uhr MEZ veröffentlicht. Prognosen sehen eine leichte Verbesserung gegenüber dem Vormonat.

Im Fokus:

Roche startet leicht im Plus. Der Pharmakonzern meldete heute wegweisende Ergebnisse aus der zulassungsrelevanten Phase-III-Studie Allegory. Das Lupus-Medikament Gazyva/Gazyvaro erreichte alle primären und sekundären Endpunkte und könnte sich als neuer Standard in der Behandlung etablieren. Die Daten zeigen eine signifikante Reduktion der Krankheitsaktivität ohne neue Sicherheitsrisiken, was die Fantasie für zusätzliche Indikationen beflügelt.

Innoscripta SE legt ebenfalls zu. Das Münchner Softwareunternehmen für F&E-Förderung veröffentlichte starke Q3-Zahlen: Der Umsatz stieg um über 80 Prozent auf 70,7 Millionen Euro, das EBIT verdoppelte sich nahezu auf 40,8 Millionen Euro. Treiber waren die Skalierung der Clusterix-Plattform und Effizienzgewinne, die die EBIT-Marge auf fast 58 Prozent hoben. Damit unterstreicht Innoscripta ihre Position als wachstumsstarker Player im digitalen Fördermanagement.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bear UG2ENC 11,28 25254,665598 Punkte 21,19 Open End Silber Bull UN13DL 4,45 43,799384 USD 9,58 Open End DAX®/X-DAX® Bear UG2APP 11,47 25284,101922 Punkte 20,66 Open End DAX® Bear UG9LJY 4,99 24614,823195 Punkte 46,1 Open End Gold Bull UN0EEV 12,52 3874,336224 USD 28 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.11.2025; 10:05 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Servicenow Inc. Call UG4F44 0,20 1200,00 USD 7,91 18.03.2026 Meta Platforms Inc. Call HD27RS 6,25 700,00 USD 4,57 17.06.2026 S&P 500 Index Call UG8KHK 0,77 7400,00 Punkte 19,97 20.03.2026 DAX® Call UG48B4 6,25 26000,00 Punkte 12,85 19.06.2026 RWE AG Call HD4PZF 0,13 44,00 EUR 13,79 17.12.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.11.2025; 10:05 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Rheinmetall AG Long UG46FK 5,97 1135,142501 EUR 3 Open End Cameco Corp. Long UN16T5 10,97 81,768 USD 5 Open End Strategy Inc. Long HD4E0G 0,76 179,83563 USD 3 Open End Verbund AG Long HD2PL6 5,20 53,590503 EUR 5 Open End Cloudflare Inc. Long HD5D8E 52,94 202,793895 USD 5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.11.2025; 10:05 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!