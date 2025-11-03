W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Deutsche Anleihen: Leichte Kursverluste

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag etwas nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,07 Prozent auf 129,35 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,64 Prozent.

Dem Markt fehlte es an klaren Impulsen. Die Stimmung in den Industrieunternehmen verbesserte Eurozone sich im Oktober wie erwartet leicht. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global stieg im Vergleich zum Vormonat geringfügig an. Er signalisiert derzeit eine Stagnation der Wirtschaft. In Deutschland liegt der Wert jedoch weiter unter der Wachstumsschwelle.

Mit Spannung erwartet werden die am Nachmittag anstehenden Konjunkturdaten aus den USA. Besonders beachtet werden dürfte der Einkaufsmanagerindex ISM. "Da der US-Arbeitsmarktbericht diese Woche Shutdown-bedingt ausfallen dürfte, liegt der Fokus umso mehr auf dem heutigen ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe im Oktober sowie dem ISM-Dienstleistungsindex und dem ADP-Arbeitsmarktbericht am Mittwoch", schreiben die Experten der Dekabank. Die entsprechenden Daten werden nicht von Regierungsbehörden veröffentlicht. Ein Ende der teilweisen Schließung der Behörden ist weiterhin nicht in Sicht./jsl/la/mis

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
E
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1

Das könnte dich auch interessieren

Dax Vorbörse 03.11.2025
Aktienmarkt dürfte leicht höher in die Woche startenheute, 08:04 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Dax Vorbörse 31.10.2025
Deutscher Leitindex dürfte fast unverändert eröffnen31. Okt. · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Dax Vorbörse 30.10.2025
Nach Fed-Entscheid: Aktienmarkt dürfte Handel im Plus starten30. Okt. · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Eilmeldung
Die vielleicht entscheidende Batterie-Wette des Jahrzehntsheute, 11:44 Uhr · onvista
Nachkauf-Zertifikate
Kurse zu hoch? So kannst du trotzdem einsteigen31. Okt. · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden