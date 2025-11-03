EQS-Adhoc: Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Herausragendes Monatsergebnis aus der Handelstätigkeit
EQS-Ad-hoc: Lang & Schwarz Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Monatszahlen
Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Herausragendes Monatsergebnis aus der Handelstätigkeit
03.11.2025 / 16:56 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Düsseldorf, 03. November 2025 – Der Lang & Schwarz Konzern hat im Oktober 2025 ein Ergebnis aus der Handelstätigkeit (Zinsergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zzgl. Provisionsergebnis und Handelsergebnis) in Höhe von etwa EUR 27 Mio. erzielt (Oktober 2024: EUR 10 Mio.).
Die Zahlen sind ungeprüft und keiner prüferischen Durchsicht unterzogen worden.
Ende der Insiderinformation
03.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Lang & Schwarz Aktiengesellschaft
|Breite Straße 34
|40213 Düsseldorf
|Deutschland
|Telefon:
|0211-13840-0
|Fax:
|0211-13840-842
|E-Mail:
|investor-relations@LS-D.de
|Internet:
|www.LS-D.de
|ISIN:
|DE000LS1LUS9
|WKN:
|LS1LUS
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2222964
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2222964 03.11.2025 CET/CEST