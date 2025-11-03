EQS-Adhoc: Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Herausragendes Monatsergebnis aus der Handelstätigkeit

W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Herausragendes Monatsergebnis aus der Handelstätigkeit

03.11.2025
EQS-Ad-hoc: Lang & Schwarz Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Monatszahlen
Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Herausragendes Monatsergebnis aus der Handelstätigkeit

03.11.2025 / 16:56 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Düsseldorf, 03. November 2025 – Der Lang & Schwarz Konzern hat im Oktober 2025 ein Ergebnis aus der Handelstätigkeit (Zinsergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zzgl. Provisionsergebnis und Handelsergebnis) in Höhe von etwa EUR 27 Mio. erzielt (Oktober 2024: EUR 10 Mio.).

Die Zahlen sind ungeprüft und keiner prüferischen Durchsicht unterzogen worden.

Ende der Insiderinformation

03.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Sprache:Deutsch
Unternehmen:Lang & Schwarz Aktiengesellschaft
Breite Straße 34
40213 Düsseldorf
Deutschland
Telefon:0211-13840-0
Fax:0211-13840-842
E-Mail:investor-relations@LS-D.de
Internet:www.LS-D.de
ISIN:DE000LS1LUS9
WKN:LS1LUS
Börsen:Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID:2222964
2222964 03.11.2025 CET/CEST

Lang & Schwarz

