EQS-Adhoc: Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Herausragendes Monatsergebnis aus der Handelstätigkeit

Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Herausragendes Monatsergebnis aus der Handelstätigkeit



03.11.2025 / 16:56 CET/CEST

Düsseldorf, 03. November 2025 – Der Lang & Schwarz Konzern hat im Oktober 2025 ein Ergebnis aus der Handelstätigkeit (Zinsergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zzgl. Provisionsergebnis und Handelsergebnis) in Höhe von etwa EUR 27 Mio. erzielt (Oktober 2024: EUR 10 Mio.).

Die Zahlen sind ungeprüft und keiner prüferischen Durchsicht unterzogen worden.

