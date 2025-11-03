EQS-AFR: MTU Aero Engines AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: MTU Aero Engines AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Hiermit gibt die MTU Aero Engines AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.07.2026

Ort:

https://www.mtu.de/de/investoren/publikationen-events/finanzberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.07.2026

Ort:

https://www.mtu.de/investors/publications-events/financial-reports/

