EQS-AFR: MTU Aero Engines AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Group · Uhr
Rüstung
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: MTU Aero Engines AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
MTU Aero Engines AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

03.11.2025 / 10:29 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die MTU Aero Engines AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 24.03.2026

Ort:

https://www.mtu.de/de/investoren/publikationen-events/finanzberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 24.03.2026

Ort:

https://www.mtu.de/investors/publications-events/financial-reports/

03.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:MTU Aero Engines AG
Dachauer Straße 665
80995 München
Deutschland
Internet:www.mtu.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

2222652 03.11.2025 CET/CEST

