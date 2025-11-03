EQS-AFR: Pentixapharm Holding AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Pentixapharm Holding AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Pentixapharm Holding AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



03.11.2025 / 10:52 CET/CEST

Hiermit gibt die Pentixapharm Holding AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.11.2025

Ort:

https://www.pentixapharm.com/investors/reports

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.11.2025

Ort:

https://www.pentixapharm.com/investors/reports

Unternehmen: Pentixapharm Holding AG Robert-Rössle-Straße 10 13125 Berlin Deutschland Internet: https://www.pentixapharm.com/

