EQS-AFR: Pentixapharm Holding AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

03.11.2025 / 10:52 CET/CEST
Hiermit gibt die Pentixapharm Holding AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.11.2025

Ort:

https://www.pentixapharm.com/investors/reports

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.11.2025

Ort:

https://www.pentixapharm.com/investors/reports

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Pentixapharm Holding AG
Robert-Rössle-Straße 10
13125 Berlin
Deutschland
Internet:https://www.pentixapharm.com/
Pentixapharm

