EQS-AFR: Softing AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

Hiermit gibt die Softing AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.11.2025

Ort:

https://investor.softing.com/de/news-veroeffentlichungen/finanzberichte.html

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.11.2025

Ort:

https://investor.softing.com/news-publications/financial-reports.html

