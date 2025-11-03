W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-AFR: Softing AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Softing AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Softing AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

03.11.2025 / 09:18 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Softing AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.11.2025

Ort:

https://investor.softing.com/de/news-veroeffentlichungen/finanzberichte.html

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.11.2025

Ort:

https://investor.softing.com/news-publications/financial-reports.html

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Softing AG
Richard-Reitzner-Allee 6
85540 Haar
Deutschland
Internet:www.softing.com
Softing

