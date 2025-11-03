W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Group · Uhr
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Heidelberg Materials AG / Aktienrückkaufprogramm
Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

03.11.2025 / 07:57 CET/CEST
Im Zeitraum vom 27.Oktober 2025 bis einschließlich 31.Oktober 2025, wurden insgesamt 0 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der Heidelberg Materials AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

DatumGesamtzahl
der erworbenen Aktien		Täglich gewichteter
Durchschnittskurs (€)		Aggregiertes
Volumen (€)		Handelsplatz
27.10.2025
28.10.2025
29.10.2025
30.10.2025
31.10.2025
Gesamt--- 

