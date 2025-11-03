EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Heidelberg Materials AG / Aktienrückkaufprogramm

Im Zeitraum vom 27.Oktober 2025 bis einschließlich 31.Oktober 2025, wurden insgesamt 0 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der Heidelberg Materials AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum Gesamtzahl

der erworbenen Aktien Täglich gewichteter

Durchschnittskurs (€) Aggregiertes

Volumen (€) Handelsplatz 27.10.2025 − − − − 28.10.2025 − − − − 29.10.2025 − − − − 30.10.2025 − − − − 31.10.2025 − − − − Gesamt - - -

