EQS-CMS: Infineon Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Group · Uhr
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Infineon Technologies AG / Aktienrückkäufe vom 27. Oktober 2025 bis zum 31. Oktober 2025
Infineon Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

03.11.2025 / 10:19 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Infineon Technologies AG:
Aktienrückkaufprogramm 2025 – Wöchentliche Zwischenmeldung 7

Neubiberg, 03. November 2025

Aktienrückkaufprogramm 2025 – Woche 7 vom 27. Oktober bis 31. Oktober 2025 / 7. Zwischenmeldung

Bekanntmachung nach Art.5 Abs.1 lit.b) der Verordnung (EU) Nr.596/2014 und Art.2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Im Zeitraum vom 27. Oktober 2025 bis einschließlich 31. Oktober 2025 hat die Infineon Technologies AG insgesamt 25.000 Aktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2025 erworben, das am 15. September 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgegeben wurde. Der Rückkauf erfolgt im Auftrag der Infineon Technologies AG durch Einschaltung eines unabhängigen Kreditinstituts über den Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Aktienrückkaufprogramm 2025

DateAggregiertes Volumen
(Anzahl Aktien)		Volumengewichteter Durchschnittkurs (EUR)Handelsplatz
27. Oktober 20251.00034,0893Xetra
28. Oktober 202550034,6492Xetra
29. Oktober 20251.50034,3526Xetra
30. Oktober 202511.00034,7080Xetra
31. Oktober 202511.00034,3389Xetra

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind gemäß Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 auf der Internetseite der Infineon Technologies AG veröffentlicht unter https://www.infineon.com/de/about/investor/infineon-share/share-buyback-program

Insgesamt wurden bisher während des Aktienrückkaufs vom 15. September 2025 bis einschließlich 31. Oktober 2025 615.300 Aktien erworben.

Infineon Technologies AG

Der Vorstand

Infineon

