EQS-DD: AIXTRON SE: Frits Jurgen van Hout, Kauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

03.11.2025 / 10:10 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Frits Jurgen
Nachname(n):van Hout

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

AIXTRON SE

b) LEI

5299004UJ4D51M25LD67 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A0WMPJ6

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
13,40 EUR46.900,00 EUR
13,43 EUR67.150,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
13,4176 EUR114.050,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

31.10.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:Xetra
MIC:XETR

03.11.2025 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:AIXTRON SE
Dornkaulstraße 2
52134 Herzogenrath
Deutschland
Internet:www.aixtron.com
Ende der Mitteilung

101578 03.11.2025 CET/CEST

Aixtron

