EQS-DD: AIXTRON SE: Frits Jurgen van Hout, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
03.11.2025 / 10:10 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Frits Jurgen
|Nachname(n):
|van Hout
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|AIXTRON SE
b) LEI
|5299004UJ4D51M25LD67
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A0WMPJ6
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|13,40 EUR
|46.900,00 EUR
|13,43 EUR
|67.150,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|13,4176 EUR
|114.050,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|31.10.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Xetra
|MIC:
|XETR
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|AIXTRON SE
|Dornkaulstraße 2
|52134 Herzogenrath
|Deutschland
|Internet:
|www.aixtron.com
