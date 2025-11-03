W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-DD: Allianz SE: Jürgen Lawrenz, Verkauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

03.11.2025 / 17:06 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Jürgen
Nachname(n):Lawrenz

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Allianz SE

b) LEI

529900K9B0N5BT694847 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0008404005

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
353,90 EUR38.929,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
353,90 EUR38.929,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

03.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:Tradegate
MIC:TGAT

03.11.2025 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Allianz SE
Koeniginstr. 28
80802 Muenchen
Deutschland
Internet:www.allianz.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

101590 03.11.2025 CET/CEST

Allianz

