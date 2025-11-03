EQS-News: Avalara führt Avi sowie ein Netzwerk sicherer Compliance-Agenten ein - entwickelt für effizientes Handeln, gestaltet für menschliche Kontrolle

EQS-News: Avalara, Inc. / Schlagwort(e): Vereinbarung

Avalara führt Avi sowie ein Netzwerk sicherer Compliance-Agenten ein - entwickelt für effizientes Handeln, gestaltet für menschliche Kontrolle



Jenseits der Automatisierung, jenseits von Chatbots: Willkommen im Zeitalter der vertrauenswürdigen Agentic Tax and Compliance™

DURHAM, N.C., 3. November 2025 /PRNewswire/ -- Avalara, Inc., der führende Anbieter von Steuer- und Compliance-Lösungen, hat heute Avi, und ein neues Netzwerk intelligenter KI-Agenten vorgestellt – die weltweit erste KI-gestützte Belegschaft für die Automatisierung von Steuer- und Compliance-Prozessen. Diese vernetzten KI-Agenten arbeiten mit und für Unternehmen zusammen und führen unter menschlicher Aufsicht wichtige Prozesse aus. Durch die Kombination von KI-Präzision und menschlichem Urteilsvermögen geben Avi und sein Netzwerk von KI-Agenten Unternehmen die Sicherheit, Steuer- und Compliance-Aufgaben automatisch ausführen zu lassen und dabei die vollständige Kontrolle und Transparenz zu behalten.

„Mit ihren fortschreitenden Fähigkeiten heben die Avalara-Agenten Intelligenz und Autonomie auf ein neues Niveau, ohne die Kontrolle oder Sicherheit zu beeinträchtigen", sagt Scott McFarlane, CEO und Mitbegründer von Avalara. „Unsere Kunden vertrauen uns seit Jahrzehnten beim Schutz ihrer Daten sowie Compliance-Prozesse. Die neuen KI-Agenten von Avalara arbeiten innerhalb desselben sicheren und überprüfbaren Rahmens."

Menschliche Kontrolle als Grundprinzip

Die Agentic Tax and ComplianceTM-Plattform von Avalara basiert auf einem einfachen Prinzip: Automatisierung sollte niemals mit Kontrollverlust einhergehen. Jeder Avalara-KI-Agent verfügt über integrierte Kontrollpunkte für die menschliche Überprüfung und Genehmigung, sodass Unternehmen die volle Kontrolle über alle Compliance-Maßnahmen behalten – von Steuererklärungen bis hin zu Registrierungen – und bei jedem Schritt eine auditfähige Transparenz gewährleistet ist.

Sicherheit für Unternehmen

Jeder KI-Agent arbeitet innerhalb des etablierten Sicherheitsperimeters von Avalara und nutzt dieselben Authentifizierungs-, Verschlüsselungs- und Datenverwaltungs-Frameworks, die auch auf der gesamten Agentic Tax and ComplianceTM-Plattform von Avalara zum Einsatz kommen.

Avi und das Netzwerk von KI-Compliance-Agenten im Überblick

Avi ist der führende KI-Agent von Avalara. Er ist Koordinator des Netzwerks von KI-Compliance-Agenten, die alle wichtigen Compliance-Funktionen übernehmen, von der Steuerermittlung und -erklärung bis hin zur Validierung von Freistellungsbescheinigungen, Registrierungen, Grundsteuer, Reporting und Recherche; jeweils mit integrierten Kontrollpunkten für die menschliche Überprüfung.

Weltweite Steuerermittlung, Steuererklärung und Abstimmung

Avi kann Transaktionsdaten sicher erfassen, Steuerhoheiten identifizieren, Steuersätze berechnen, Regeln anwenden, Steuerbefreiungen validieren und Steuererklärungen erstellen. Nach vorheriger Genehmigung meldet sich Avi bei den entsprechenden Portalen an, reicht Steuererklärungen ein, überprüft Bestätigungen und stimmt Buchhaltungsunterlagen ab.

Befreiungs-KI-Agenten scannen neue, von Kunden hochgeladene Befreiungsbescheinigungen, überprüfen die Daten anhand von offiziellen Registern und aktualisieren die Datensätze, um eine bessere Compliance mit minimalem menschlichem Aufwand zu gewährleisten.

Cross-Border KI-Agenten klassifizieren Produkte nach dem Harmonisierten System (HS) oder Zolltarifcodes, legen Zölle fest und überprüfen sie anhand von Handelsbeschränkungslisten.

Registrierungs-KI-Agenten bereiten Anträge vor, reichen sie bei den lokalen Behörden ein und nehmen Gewerbeanmeldungen sowie Lizenzregistrierungen entgegen und speichern sie ab.

KI-Agenten für den Bereich Property Tax beschaffen Daten zu Anlagevermögen, klassifizieren diese nach Standort sowie steuerlicher Abschreibung und erstellen und reichen Steuererklärungen für persönliches Eigentum ein.

Reporting-KI-Agenten erstellen kontinuierlich abgestimmte, leicht verständliche und prüfungsbereite Berichte und liefern KI-gestützte, tiefgehende Einblicke, indem sie jede Zahl mit ihrer Quelltransaktion verknüpfen. Dadurch werden die Prüfungsbereitschaft und das Vertrauen erhöht und gleichzeitig die Prüfungskosten gesenkt.

KI-Agenten für die Recherche scannen und fassen primäre Steuerquellen (Gesetze, Steuersätze, Vorschriften und regulatorische Aktualisierungen) zusammen. Sie stellen den erstklassigen Steuer- und Compliance-Content von Avalara auf KI-gestützte, leicht auffindbare und leicht lesbare Weise mit überprüfbaren Quellenangaben bereit.

ELR-KI-Agenten helfen Unternehmen dabei, internationale Steuerauflagen in Echtzeit zu erfüllen. Durch die direkte Verbindung zu staatlich zertifizierten Endpunkten trägt das Netzwerk von KI-Agenten von Avalara dazu bei, dass jede Rechnung vor dem Versand validiert, konform und revisionsbereit ist.

KI-gestützte Notice Management-Agenten automatisieren die Bearbeitung von Bescheiden der Steuerbehörden. Mithilfe von KI werden Bescheide klassifiziert, weitergeleitet und bis zur Lösung nachverfolgt. Das Ergebnis: schnellere Antworten, weniger Strafzahlungen und vollständige Transparenz in allen Gerichtsbarkeiten.

Dank der umfassenden internationalen Expertise und der fortschrittlichen KI-Infrastruktur von Avalara lassen sich Avi und sein Netzwerk von KI-Agenten nahtlos skalieren; von einzelnen Aufgaben bis hin zu unternehmensweiten Vorgängen. Avi delegiert, überwacht und koordiniert KI-Agenten und bietet Finanzteams gleichzeitig vollständige Transparenz, Überprüfbarkeit und Kontrolle.

So funktioniert es: Agentische Ausführung, menschliche Kontrolle

Avi und das Netzwerk von KI-Compliance-Agenten von Avalara vereinen autonome Ausführung und Governance auf Unternehmensebene. Wird eine Aufgabe zugewiesen, unterteilt Avi diese in einzelne Schritte, delegiert sie an spezialisierte KI-Agenten und koordiniert die Aktionen der Agenten, sodass Unternehmen während des gesamten Prozesses vollständige Transparenz haben.

Wird Avi beispielsweise gebeten, eine Steuererklärung vorzubereiten, ruft Avi die Daten ab, überprüft sie, wendet lokale Vorschriften an, erstellt die Steuererklärung und legt sie zur Genehmigung vor. Erst wenn das „Go" gegeben ist, wird sie eingereicht.

Analyse – Die KI-Agenten von Avi erfassen und validieren Transaktionsdaten, wenden länderspezifische Vorschriften an und berechnen Verbindlichkeiten. Vorbereitung – Die KI-Agenten erstellen die Steuererklärung. Menschliche Überprüfung – Das Team kann die Steuererklärung prüfen, bearbeiten und genehmigen. Einreichung und Bestätigung – Nach der Genehmigung reicht Avi die Steuererklärung ein, bestätigt die Annahme, gleicht die Beträge ab und speichert einen revisionsfähigen Nachweis.

Diese Zusammenarbeit stellt sicher, dass nichts ohne vorherige Genehmigung eingereicht wird. Sobald aber die Genehmigung erteilt ist, werden alle Schritte hinter den Kulissen – von der Validierung bis zur Einreichung über das Portal – autonom abgewickelt.

Demo: Sehen Sie, wie Avi Ihre Steuererklärung selbstständig einreicht: https://avlr.co/AviA2A

Entwickelt für die Agent Economy: Have Your Agent Call Our Agent TM Avi arbeitet nahtlos mit Menschen und auch mit anderen KI-Systemen zusammen. Jeder KI-Agent eines Drittanbieters, der das Google A2A-Protokoll unterstützt, kann sicher mit den KI-Agenten von Avalara zusammenarbeiten – „Have Your Agent Call Our Agent™".

Avi ist überall dort verfügbar, wo Steuerexperten arbeiten, darunter:

Avi Browser Agent – Automatisiert die ERP-Konfiguration und -Einrichtung mit Avalara und weist Avi Aufgaben zu

– Automatisiert die ERP-Konfiguration und -Einrichtung mit Avalara und weist Avi Aufgaben zu Avi für Microsoft Outlook – Digitalisiert eingehende Rechnungen und wendet Steuervorschriften in Echtzeit an

– Digitalisiert eingehende Rechnungen und wendet Steuervorschriften in Echtzeit an Avi für NetSuite – Avalara ist einer der ersten Empfänger des AI Elite Badge von NetSuite, der die Konfiguration und Einrichtung mit nur einem Klick sowie die Zuweisung von Aufgaben an Avi ermöglicht

– Avalara ist einer der ersten Empfänger des AI Elite Badge von NetSuite, der die Konfiguration und Einrichtung mit nur einem Klick sowie die Zuweisung von Aufgaben an Avi ermöglicht Avi für Gemini Enterprise – Avi ist auf Drittanbieter-Marktplätzen wie Googles Gemini Enterprise zu finden. Die A2A-Technologie kann genutzt werden, um mit dem Netzwerk von Avalara-Agenten zu interagieren.

Entwickler können ihre Integration auch unmittelbar über die MCP-Server von Avalara vornehmen, die auf developer.avalara.com verfügbar sind.

Partner und Integratoren haben die Möglichkeit, Avi und unsere MCP-Server problemlos in die von ihnen entwickelten agentenbasierten Lösungen zu integrieren, um komplexe Compliance-Probleme zu lösen.

Unterstützt durch ALFA: Das Gehirn hinter sicherer, agentenbasierter Compliance

Das Herzstück dieser Plattform ist ALFA, das Avalara LLM Framework for Agentic Applications. ALFA unterstützt jeden KI-Agenten mit einer sicherheitsorientierten Architektur und umfasst:

Enterprise-LLMs mit Datenisolierung von Amazon, Anthropic, Google, Meta, Microsoft und OpenAI

Proprietäre SLMs, die auf Milliarden von Compliance-Datenpunkten abgestimmt sind

Prompt-Bibliotheken, Guardrails, Schlussfolgerungen, Aktionen, RAG-Datenbanken, agentenbasierte Frameworks von Drittanbietern, APIs, SDKs

Eine erweiterbare agentenbasierte Architektur

ALFA stellt sicher, dass jeder Avalara-KI-Agent die Unternehmensstandards für Leistung, Zuverlässigkeit und Datenschutz erfüllt.

Sicherheit für Unternehmen trifft auf agentische Compliance

Die agentische Plattform von Avalara vereint Autonomie, Transparenz und Vertrauen und wurde speziell für Compliance im großen Maßstab entwickelt. Zu den wichtigsten Highlights gehören:

Basierend auf dem bewährten Sicherheitsframework von Avalara – SOC 2, ISO 27001 und mehr

Autonome Ausführung mit Governance – Avi und unser Netzwerk von KI-Agenten agieren innerhalb sicherer, überprüfbarer Grenzen

Nahtlose Integration – Funktioniert nativ über ERPs, Marktplätze und E-Invoicing-Systeme hinweg

Internationaler, vertrauenswürdiger Content – KI-kuratierte, von Menschen verifizierte Steuerregeln und -sätze für 195 Länder

Auditfähige Nachverfolgung – Jede Aktion ist nachvollziehbar und überprüfbar

Ausfallsichere Infrastruktur – Multi-Cloud-Bereitstellungen (AWS, Azure, GCP, OCI) mit Echtzeit-Redundanz

Verfügbarkeit

Die weltweite Einführung beginnt im vierten Quartal 2025.

Early-Access-Programme sind mit ausgewählten Unternehmenspartnern bereits jetzt live.

Über Avalara

Avalara ist führend im Bereich agentenbasierter Steuer- und Compliance-Lösungen. Seit mehr als zwei Jahrzehnten hat das Unternehmen eine der umfangreichsten Ressourcen für Steuerinhalte und -integrationen in der Branche aufgebaut und unterstützt über 43.000 Unternehmen und Behörden in mehr als 75 Ländern. Die speziell entwickelten KI-Agenten des Unternehmens automatisieren End-to-End-Compliance-Prozesse mit höchster Präzision – von Steuerberechnungen und -erklärungen bis hin zur Verwaltung von Freistellungsbescheinigungen und mehr. Weitere Informationen finden Sie unter Avalara.com.

