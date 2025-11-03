EQS-News: Focus Graphite erhält vorbehaltliche Finanzierung von bis zu 14,1 Mio. USD zur Weiterentwicklung der ersten elektrothermischen Wirbelschicht-Reinigungsdemonstrationsanlage Kanadas

EQS-News: Focus Graphite Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Ottawa, Ontario--(Newsfile Corp. - Montag, 3. November 2025) - Focus Graphite Inc. (TSXV: FMS) (OTCQB: FCSMF) (FSE: FKC0) ("Focus" oder das "Unternehmen"), ein führender Entwickler von hochwertigen Flake-Graphitlagerstätten und Innovator im Bereich der Lithium-Ionen-Batterietechnologie der nächsten Generation, freut sich bekannt zu geben, dass es von Natural Resources Canada ("NRCan") im Rahmen der Global Partnerships Initiative ("GPI") für eine nicht rückzahlbare Förderung von bis zu 14.062.500 USD vorbehaltlich einer abschliessenden Due-Diligence ausgewählt wurde. Die Finanzierung wird das Projekt "Transformation of Canadian Flake Graphite into Ultra-High Purity Battery & Advanced Materials Using Electrothermal Fluidized Bed Technology" (das "Projekt") von Focus Graphite unterstützen. Das Projekt vereint kanadische, ukrainische und amerikanische Partner zur Produktion von ultrahochreinem Graphit für globale Batterie-, Luft- und Raumfahrt-, Verteidigungs- und Hochleistungsmaterialmärkte.

Highlights:

Bis zu 14,1 Mio. USD nicht rückzahlbare Bundeszuschuss-Finanzierung: Angekündigt durch den ehrenwerten Tim Hodgson, Minister für Energie und natürliche Ressourcen, beim Treffen der Energie- und Umweltminister der G7 in Toronto unter NRCan's GPI, zur Unterstützung der Errichtung der ersten kommerziellen, skalierbaren elektrothermischen Wirbelschicht-Reinigungs-Demonstrationsanlage Kanadas, zur Förderung der heimischen Verarbeitungskapazität für strategische Mineralien und zur Schaffung von qualifizierten kanadischen Arbeitsplätzen.

Umweltfreundliche Technologie: Dieser kontinuierliche Prozess produziert ultrahochreines Graphit ohne flüssige Abfälle, mit geringeren Emissionen und einem ESG-kompatiblen Weg zur Versorgung von Batterie-, Verteidigungs-, Luft- und Raumfahrt- sowie Clean-Tech-Märkten.

Internationale Zusammenarbeit: Ingenieursleistung angeführt vom ukrainischen Thermal & Material Engineering Center LLC, unter Verwendung kanadischer Graphit-Rohstoffe und der Expertise der amerikanischen American Energy Technologies Company im Bereich elektrothermischer Reinigung, mit abschliessender Montage in Kanada.

BEACONS Batteriemuster-Partnerschaft: Focus hat eine Zusammenarbeit mit der University of Texas at Dallas, repräsentierend die BEACONS Battery Prototyping Facility, einer vom US-Verteidigungsministerium unterstützten Forschungs- und Entwicklungsstelle, die der Stärkung der nordamerikanischen Energie- und Materialsicherheit gewidmet ist.

Weg zur Kommerzialisierung: Diese Initiative legt das Fundament für die Großserienproduktion von Graphit mit Ursprung in Québec (Lagerstätten Lac Knife und Lac Tetepisca), unterstützt Kanadas Ziel einer sicheren, verbündeten und nachhaltigen Wertschöpfungskette für kritische Mineralien.

Dies ist die grösste Bundeszuwendung in der Firmengeschichte und unterstützt die Entwicklung der ersten chemikalienfreien kontinuierlichen elektrothermischen Wirbelschicht-Reinigung-Demonstrationsanlage für natürlichen Flake-Graphit in Kanada. Das Projekt wird Rohstoffe aus Québecs Lac Knife und Lac Tetepisca-Lagerstätten - zwei der hochwertigsten natürlichen Graphitressourcen Nordamerikas - nutzen, um ultrahochreinen (> 99,95 % C) Graphit herzustellen, geeignet für Batterie-, Luft- und Raumfahrt-, Verteidigungs-, Kern- und eine Reihe von Hochleistungsmaterial-Anwendungen, einschließlich Graphen. Das Unternehmen kann bis März 2028 auf die Fördermittel zugreifen.

Die kontinuierliche elektrothermische Wirbelschichttechnologie-Initiative wird in Zusammenarbeit mit TMEC durchgeführt. TMEC übernimmt das vollständige Projektmanagement für die Demonstrationseinheit, überwacht Konstruktion, Fertigung, Systemintegration und Schulung. Das Unternehmen bringt umfassende Erfahrung im Entwurf, Engineering und Management von Hochtemperatur-Reaktorsystemen und in der Entwicklung von kontinuierlichen Wirbelschicht-Technologien mit. AETC, ein anerkannter Spezialist für Kohlenstoffmaterialien, elektrothermische Reinigung und Wirbelschicht-Ofentechnologien, wird weiterhin Prozess- und thermische Reinigungsdienste zur Unterstützung kurzfristiger Kundenmusterung und Produktqualifikation bereitstellen.

In den letzten Jahren hat das Unternehmen erhebliche Zeit und Kapital investiert, um den Reinigungsweg "zu ent-risiken", in Zusammenarbeit mit AETC, um den Prozess mit Lac Knife-Graphit-Rohstoff zu validieren. Eine detaillierte Charakterisierung bestätigte, dass Verunreinigungen im natürlichen Flake-Graphit von Focus überwiegend entlang der Flockengrenzen und nicht innerhalb des kristallinen Gitters auftreten - ein Merkmal, das das Material besonders reaktionsschnell für die hochtemperaturige elektrothermische Reinigung macht. Mit AETC's proprietärem elektrothermischen Wirbelschichtofen hat Focus erfolgreich über 99,999 % C (Fünf-Neunen-Reinheit oder Kernkraftwerks-Qualität) ohne jegliche chemische Reagenzien erreicht. Diese Ergebnisse validierten die Skalierbarkeit und Umweltintegrität des Prozesses und legten das Fundament für die heutige GPI-geförderte Demonstrationsanlage und deren möglichen Erweiterung in die REE-Reinigungsanwendungen. Während der Bau der kanadischen Demonstrationsanlage voranschreitet, erwartet Focus, weiterhin eng mit AETC zusammenzuarbeiten, um zusätzliche Materialien durch ihren kommerziellen Ofen zu reinigen, kurzfristige Kundenmusterung, Produktqualifikation und Marktabnahme-Engagement zu unterstützen. Diese parallele Kommerzialisierungsstrategie sichert eine unterbrechungsfreie Materialverfügbarkeit, während das Unternehmen auf eine heimische elektrothermische Verarbeitungskapazität hinarbeitet.

Diese Initiative stärkt auch mehrere laufende Partnerschaften, darunter die bevorstehende Zusammenarbeit von Focus Graphite mit der UT Dallas BEACONS Battery Prototyping Facility, einer vom US-Verteidigungsministerium unterstützten R-&-D-Einrichtung, die die Entwicklung, Validierung und Kommerzialisierung dieser grünen Reinigungstechnologie beschleunigen wird. BEACONS wird das gereinigte Graphit und siliconiertes Anodenmaterial von Focus unabhängig evaluieren und für Verteidigungs- und Dual-Use-Batterieanwendungen qualifizieren.

Zusammen stellen diese Zusammenarbeit den ersten von mehreren erwarteten globalen Partnerschaften dar, die ukrainische Ingenieursinnovationen, kanadische Ressourcen für kritische Mineralien und US-verteidigungsorientierte Validierung verbinden, während Focus Graphite seine Strategie vorantreibt, gereinigtes Material weltweit zum Testen, Validieren und Qualifizieren für kommerzielle, Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsmärkte zu versenden.

"Wir sind NRCan dankbar für ihre Unterstützung und Vision, Focus Graphite und Unternehmen wie uns dabei zu helfen, unser gemeinsames Ziel zu erreichen - nordamerikanische Lieferketten für Kanada und seine G7-Partner zu sichern", sagte Dean Hanisch, CEO von Focus Graphite. "Dieses Projekt repräsentiert die erste kommerzielle, skalierbare kontinuierliche elektrothermische Wirbelschicht-Reinigungsanlage Kanadas, betrieben vollständig mit erneuerbarem Wasserkraftstrom und ohne Chemikalieneinsatz. NRCan's finanzielle Unterstützung ist entscheidend, um diese bahnbrechende Initiative voranzutreiben, die heimische Verarbeitungskapazitäten beschleunigt und Kanadas Position im globalen Sektor der kritischen Mineralien stärkt. Es ist ein bedeutender Schritt hin zur Schaffung eines nachhaltigen Ökosystems, das Batterie-, Verteidigungs-, Luft- und Raumfahrt- sowie Clean-Tech-Anwendungen unterstützt."

"Forschung und Entwicklung stehen im Zentrum beim Aufbau widerstandsfähiger und nachhaltiger Lieferketten für kritische Mineralien. Durch den G7 Aktionsplan für kritische Mineralien arbeiten wir mit vertrauenswürdigen internationalen Partnern zusammen, um innovative Projekte - wie jene unter Führung von Focus Graphite - voranzubringen, die Umweltauswirkungen reduzieren, die Produktion maximieren und Kanadas sowie unserer Verbündeten Wettbewerbsfähigkeit stärken", sagte der ehrenwerte Tim Hodgson, Minister für Energie und natürliche Ressourcen.

"Forschung und Entwicklung sind die treibenden Kräfte hinter Kanadas Führungsrolle bei kritischen Mineralien. Durch strategische Kollaborationen mit internationalen Partnern und innovativen Unternehmen wie Focus Graphite beschleunigen wir Durchbrüche entlang der gesamten Wertschöpfungskette - von Exploration bis Verarbeitung - und stellen sicher, dass unsere Lösungen nachhaltig, wettbewerbsfähig und global wirksam sind", fügte Claude Guay, Parlamentssekretär des Ministers für Energie und natürliche Ressourcen, hinzu.

Ingenieurpartnerschaft mit TMEC: Aufbau von Kanadas erstem elektrothermischen Reinigungssystem

Focus hat am 6. Oktober 2025 ein formelles Memorandum of Understanding ("MOU") mit TMEC abgeschlossen, um eine Demonstrationsanlage im Massstab einer elektrothermischen Wirbelschicht (EFB)-Ofen zu entwerfen, zu projektieren und zu liefern, die zur kontinuierlichen Reinigung von natürlichem Graphit bei industriellen Temperaturen über 2.500 °C fähig ist.

Unter dem MOU:

TMEC wird das komplette EFB-System entwerfen und engineeringseitig realisieren, inklusive Prozessablaufdiagrammen, Energie- und Gasmanagement, Automatisierung und Steuerungsintegration.

Der Ofen und sämtliche Komponenten werden lokal in Kanada unter technischer Aufsicht von TMEC gefertigt und konstruiert, wodurch Focus Graphite heimisches Know-how aufbauen, eine sichere Projektdurchführung gewährleisten und lokale wirtschaftliche Entwicklung unterstützen kann.

Das System wird für eine Kapazität von 100 kg/Stunde ausgelegt und bildet die Grundlage für eine skalierbare kommerzielle Demonstrationsanlage in Baie-Comeau oder Sept-Îles (Québec).

Focus Graphite behält volle operative Kontrolle, inklusive uneingeschränkter kommerzieller Nutzung des Systems und aller gereinigten Graphitprodukte.

TMEC wird Schulung, Dokumentation und Prozessintegrations-Know-how bereitstellen und damit den Technologietransfer zu Focus sowie die Entwicklung langfristiger technischer Expertise und Fertigungskapazität in Kanada unterstützen.

"Thermal & Material Engineering Center LLC ist stolz auf die Zusammenarbeit mit Focus Graphite Inc. und weiss die Unterstützung der Regierung Kanadas bei der Förderung starker Partnerschaften zwischen der Ukraine und Kanada sehr zu schätzen. Diese Kooperation stärkt nicht nur unsere industriellen und technologischen Verbindungen, sondern trägt auch dazu bei, die ukrainische Wirtschaft in einer entscheidenden Zeit zu unterstützen. Wir freuen uns darauf, mit Focus Graphite zusammenzuarbeiten, um diese innovative und umweltfreundliche Graphit-Reinigungstechnologie nach Kanada zu bringen. Dieses Projekt treibt die chemikalienfreie Verarbeitung kritischer Mineralien voran und unterstützt Kanadas Ziele, sichere, nachhaltige und widerstandsfähige nordamerikanische Lieferketten aufzubauen", sagte Simon Hubynskyi, CEO von TMEC.

BEACONS-Zusammenarbeit: Nordamerikanische Validierung für fortschrittliche Batterie- und Verteidigungsanwendungen

Parallel zur Ingenieurpartnerschaft mit TMEC hat Focus am 20. Oktober 2025 eine unverbindliche Absichtserklärung ("LOI") mit der University of Texas at Dallas, vertreten durch BEACONS Battery Prototyping Facility, abgeschlossen - einer vom US-Verteidigungsministerium unterstützten Forschungseinrichtung, die der Stärkung der nordamerikanischen Energie- und Materialsicherheit gewidmet ist.

Der Projektüberblick skizziert ein mehrphasiges Validierungsprogramm zur Demonstration der Leistungsfähigkeit von Focus's gereinigten Anodenmaterialien in US-DoW-Standard-Batteriesystemen.

Phase I: Prototyping von 18650-Zellen: BEACONS wird 18650-Format Lithium-Ionen-Zellen fabrizieren und testen, wobei Focus Graphite's gereinigtes natürliches Flake-Graphit als Anodenmaterial verwendet wird. Ziel ist es, statistisch signifikante Leistungsdaten zu generieren, darunter Zykluslebensdauer, Energiedichte und Ladungs-Retentions-Kennzahlen, um eine validierte nordamerikanische Quelle von Graphit-Anodenmaterial zu etablieren, geeignet für Integration in US- und kanadische Verteidigungs- und Energieplattformen.

Phase II: Entwicklung von siliconisiertem Graphit: BEACONS plant eine weitere Zusammenarbeit mit Focus Graphite zur Entwicklung einer nächsten Generation von siliconisiertem Graphit-Anodenmaterial, unter Verwendung von Focus's patentiertem Verfahren und nordamerikanisch stammendem, nicht-silane-Siliziumrohstoff. Dieses Programm wird UAS-Standard (Unmanned Aerial Systems) -Pouch-Zellen prototypisieren, mit dem Ziel, eine kommerziell tragfähige Hochenergiedichte-Anode zu schaffen, die die Energiespeicherfähigkeiten sowohl des US-DoW als auch des kanadischen Verteidigungsministeriums stärkt.

Netzwerkweite Integration: Nach erfolgreicher Validierung wird das gereinigte Graphit über das Netzwerk von BEACONS verfügbar gemacht, das Zellenhersteller, Geräteentwickler und akademische Forscher umfasst - für weitere Tests mit komplementären Kathoden- und Elektrolyt-Systemen, was die grenzüberschreitende Interoperabilität der Lieferkette stärkt.

Diese Zusammenarbeit platziert das Unternehmen im Zentrum der nordamerikanischen Anodenmaterial-Validierung und verbindet kanadische Rohstoffe mit US-verteidigungsqualifizierter Testung und Kommerzialisierungspipelines. Darüber hinaus erkennen beide Parteien das Potenzial, über diese ersten Bemühungen hinaus weitere fortschrittliche Materialien innerhalb des BEACONS-Netzwerks zu testen und zu validieren, wodurch die Basis für fortlaufende gemeinsame Forschung und Produktentwicklung im verbündeten Energie- und Verteidigungsökosystem gelegt wird.

"Wir haben BEACONS als idealen Partner für dieses Vorhaben identifiziert, angesichts seines vom DoW unterstützten Mandats, Materialien der nächsten Generation unter realen Verteidigungs- und Flug-System-Teststandards zu validieren", sagte Jason Latkowcer, VP Corporate Development. "Für Investoren und verbündete Industrien stellt diese Zusammenarbeit ein Tor für Focus Graphite in nordamerikanische und NATO-Lieferketten dar und trägt dazu bei, die Abhängigkeit von gegnerischen Quellen zu reduzieren und sicherzustellen, dass kritische Verteidigungs- und Luft- und Raumfahrt-Ausrüstung niemals auf fremdkontrollierte Materialien angewiesen sind."

"Der Fokus der G7 auf kritische Mineralien unterstreicht die Dringlichkeit, die heimische Energieinfrastruktur zu stärken. Diese Zusammenarbeit positioniert die UT Dallas's BEACONS als Dreh- und Angelpunkt, an dem innovative Materialien mit rigoroser Testung und Validierung zusammengeführt werden, um vielversprechende Technologien in Einsatzlösungen für den nordamerikanischen Markt zu übersetzen", sagte Dr. Joseph Pancrazio, VP Forschung und Innovation an der UT Dallas.

Vorantreiben von Kanadas strategischer und ökologischer Unabhängigkeit bei kritischen Mineralien

Die GPI-Finanzierung wird Kanada helfen, sichere und kohlenstoffarme Lieferketten für kritische Mineralien zu stärken und die Abhängigkeit von Reinigungsinfrastrukturen zu reduzieren, die derzeit von anderen Ländern dominiert wird. Mit elektrothermischer Wirbelschicht-Technologie wird Focus einen sauberen und skalierbaren Reinigungsprozess demonstrieren.

Dieses Projekt steht im Einklang mit den Zielen von Kanadas Kritische-Mineralien-Strategie, indem eine heimische Reinigungskapazität für kanadisch gewonnenen Graphit etabliert wird. Es wird qualifizierte Arbeitsplätze schaffen, die regionale wirtschaftliche Entwicklung unterstützen und eine kanadisch kontrollierte Produktion von batteriegeeigneten Materialien ermöglichen. Durch den Aufbau dieser heimischen Reinigungskapazität hilft Focus Kanada und seinen Verbündeten, kritische Materialien innerhalb Nordamerikas zu verarbeiten und zu qualifizieren, was Umweltverantwortung, Energiesicherheit und Produktionsresilienz vorantreibt.

Ausweitung des Zugangs zu verbündeten Märkten und globalen Qualifikationswegen

Durch diese GPI-geförderte Initiative wird Focus Qualifikationsmuster an G7- und NATO-verbündete Partner liefern. Das Projekt wird auch Kanadas erste kommerzielle Graphit-Reinigungs-Drehscheibe etablieren, die Bergwerke, Forschungseinrichtungen und Hersteller eine nachhaltige Alternative zu importierten Materialien bietet. Diese Initiative spricht direkt die Engstelle in Kanadas upstream-Wertschöpfungskette an, eine großflächige heimische Reinigungskapazität aufzubauen, und ergänzt Kanadas Kritische-Mineralien-Strategie. Focus freut sich darauf, die ansässigen First Nations-Gemeinschaften im Fortschritt des Projekts zu informieren, um Beteiligungs-, Kooperations- und gemeinsame wirtschaftliche Vorteils-möglichkeiten im Geist von Respekt und Partnerschaft zu erkunden.

Die elektrothermische Plattform von Focus ist für eine saubere, hochtemperaturige Reinigung von Graphit ausgelegt und könnte langfristig auf seltene Erden ("REE") übertragbar sein. Derzeit werden REE-Verfahren bereits thermische und pyrometallurgische Techniken wie Vakuumdestillation, Schmelzsalzelektrolyse und Wirbelschicht-Kalzinierung zur Erzielung ultrahoher Reinheiten eingesetzt. Während die Demonstration voranschreitet, plant Focus die Zusammenarbeit mit kanadischen Forschungseinrichtungen (z. B. dem National Research Council of Canada), um zu untersuchen, wie seine elektrothermische Technologie auf selektive Verunreinigungs-Entfernung und Entoxidierung in REE-Flussbögen anwendbar sein könnte, und damit möglicherweise neue Wege für eine saubere, heimische Verarbeitung strategischer Materialien zu eröffnen.

Qualifizierte Person

Dr. Joseph Doninger, Director of Technology and Manufacturing bei Focus Graphite und qualifizierte Person gemäss National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects - hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Dr. Doninger ist Chemieingenieur und Entwickler bzw. Mitentwickler zahlreicher US-, europäischer und kanadischer Patente im Bereich Kohlenstoff-Verarbeitung und Verarbeitungsausrüstung. Zudem ist er Autor und Mitautor von etwa zwei Dutzend technischen Publikationen über Graphit-Kompositanoden, kohlenstoffbasierte Materialien für elektrochemische Energiespeichersysteme, fortschrittlichen Graphit für Lithium-Ionen-Batterien und verwandte Themen.

Über die Global Partnerships Initiative (GPI)

Verwaltet von NRCan, fördert das GPI program internationale Zusammenarbeit in der Entwicklung kritischer Mineralien und Technologieeinsatz, die Kanadas Führungsrolle in nachhaltiger Ressourcenverarbeitung, wertschöpfender Fertigung und Versorgungssicherheit stärkt.

Über TMEC

TMEC ist ein führendes Ingenieursunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Umsetzung innovativer, wissenschaftlich fundierter Technologien im Bereich Thermotechnik, thermische Verarbeitung, chemische Katalyse und Materialwissenschaft spezialisiert hat. TMEC bedient Industrieunternehmen und Forschungslabore weltweit. Der Sitz von TMEC erstreckt sich über die EU (Belgien, Frankreich, Irland, Polen, Slowenien), Nordamerika (USA, Kanada) und Australien. Heute bietet TMEC ein breites Spektrum an Ingenieurdienstleistungen an, darunter Laborforschung, Prototypenvalidierung, Konzeption von Labor- und Industrieanlagen sowie Implementierung technologischer Lösungen in verschiedenen Industriezweigen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://tmec.com.ua

Über BEACONS

BEACONS beschleunigt Innovationen im Bereich Energiespeicherung, um die heimische Vorherrschaft zurückzugewinnen und Lücken bei kritischer Batterietechnologie und Fertigungskompetenz zu schließen. Seine IP-sicheren Prototyping-Einrichtungen liefern vertrauenswürdige Ergebnisse, helfen Unternehmen schneller zu skalieren, resiliente Lieferketten aufzubauen und die nationale Sicherheit zu stärken.

Mit Sitz an der University of Texas at Dallas arbeitet BEACONS mit US-Unternehmen zusammen, um transformative Energiespeicherlösungen voranzutreiben - von der Rohstoffgewinnung über Zellen bis hin zu Systemen -, die für Verteidigung, industrielles Wachstum und wirtschaftliche Stabilität wesentlich sind. Unterstützt durch das Office of Industrial Base Policy und das Manufacturing Capability Expansion and Investment Prioritization (MCEIP)-Büro des US-Verteidigungsministeriums spielt BEACONS eine Schlüsselrolle im Pathfinder-Programm zur Beschleunigung der Einführung neuer Technologien, der Onshore-Fertigung und der Workforce-Readiness zur Stärkung der US-Energieführerschaft.

Weitere Informationen finden Sie unter https://beaconsusa.org

Über American Energy Technologies Co. (AETC).

AETC ist ein frauengeführtes, privat geführtes Unternehmen, das im Grossraum Chicago operiert. In seiner Anlage in Wheeling (Illinois) betreibt AETC drei Geschäftsbereiche: eine Fertigungsanlage für batteriebereiten Graphit und Kohlenstoffmaterialien, eine Demonstrationsanlage für Batteriematerialien und Graphitdispersionen sowie ein voll funktionsfähiges Anwendungslabor zur Unterstützung der genannten Geschäftsbereiche.

AETC arbeitet mit Industriepartnern und Fertigungsgruppen weltweit, einschließlich des US-Verteidigungsministeriums, um sicherzustellen, dass Materialien den Leistungsstandards und strategischen Anforderungen entsprechen. Ihre Anlagen sind ausgestattet für Testung, nachgeschaltete Verarbeitung, KI-gesteuerte Fertigung und Entwicklung von Kohlenstoffmaterialien.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.usaenergytech.com

Über Focus Graphite Advanced Materials Inc.

Focus Graphite Advanced Materials definiert die Zukunft kritischer Mineralien neu mit zwei zu 100 % im Eigentum stehenden Graphitprojekten und modernster Batterietechnologie. Das Flaggschiffprojekt Lac Knife gilt als eine der fortschrittlichsten Lagerstätten für hochreines Graphit in Nordamerika und verfügt über eine vollständig abgeschlossene Machbarkeitsstudie. Lac Knife wird ein Schlüssellieferant für Batterie-, Verteidigungs- und Hochleistungsmaterialindustrien sein.

Das Lac Tetepisca-Projekt von Focus Graphite stärkt das Portfolio weiter und hat das Potenzial, eine der grössten und reinen sowie hochgradigen Graphitlagerstätten in Nordamerika zu werden. Bei Focus geht es über das Bergbauen hinaus - wir sind Vorreiter bei umweltfreundlichen Verarbeitungslösungen und innovativen Batterietechnologien, inklusive unserem patentierten siliconverstärkten sphärischen Graphit, der darauf ausgelegt ist, die Batterieleistung und Effizienz zu verbessern.

Der Innovationsansatz von Focus garantiert eine chemikalienfreie, umweltfreundliche Lieferkette vom Bergwerk bis zum Markt. Zusammenarbeit steht im Zentrum unserer Vision. Wir kooperieren aktiv mit Branchenführern, Forschungseinrichtungen und Regierungsstellen, um die Kommerzialisierung von Graphitmaterialien der nächsten Generation zu beschleunigen. Als nordamerikanisches Unternehmen sind wir der Sicherung einer resilienten, lokal beschafften Versorgung kritischer Mineralien verpflichtet - zur Reduzierung der Abhängigkeit von fremdkontrollierten Märkten und zur Förderung des Übergangs zu einer nachhaltigen Zukunft.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.focusgraphite.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/focus-graphite/

X: https://x.com/focusgraphite

Investors Contact:

Dean Hanisch

CEO, Focus Graphite Inc.

dhanisch@focusgraphite.com+1 (613) 612-6060

Jason Latkowcer

VP Corporate Development

jlatkowcer@focusgraphite.com

