EQS-News: HIVE Digital Technologies beschleunigt Einstieg in KI-Superzyklus durch Sicherung erstklassiger Grundstücke für KI- und HPC-Rechenzentren und Überschreitung von 23 EH/s

HIVE Digital Technologies beschleunigt den Einstieg in den KI-Superzyklus durch die Sicherung von erstklassigen Grundstücken für Tier-III+-KI-HPC-Rechenzentren der nächsten Generation und das Überschreiten von 23 EH/s.



San Antonio, Texas--(Newsfile Corp. - 3. November 2025) - HIVE Digital Technologies Ltd. (TSXV: HIVE) (NASDAQ: HIVE) (FWB: YO0) (das „Unternehmen“ oder „HIVE“), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich nachhaltiger digitaler Infrastruktur, gab heute einen entscheidenden Meilenstein inmitten des KI-Superzyklus bekannt: Das Unternehmen erreicht 23 Exahash pro Sekunde („EH/s”) an globaler Bitcoin-Mining-Kapazität und positioniert sich damit unter den Branchenführern im Jahr 2025 mit einem Wachstum von 283 % seit Jahresbeginn (alle Beträge in US-Dollar, sofern nicht anders angegeben).

Gleichzeitig hat HIVE den Erwerb von weiteren 32,5 Acres in Grand Falls, New Brunswick, neben seinen bestehenden Betrieben abgeschlossen und positioniert den Standort als Eckpfeiler für die Tier-III+-HPC-Entwicklung, die auf über 25.000 GPUs der nächsten Generation skaliert werden kann. Angesichts der beispiellosen Rechenleistung, die die industrielle Revolution im Bereich der künstlichen Intelligenz erfordert, treibt HIVE mit seiner erneuerbaren Energieinfrastruktur den Aufbau einer für ein „Hyperscaling“ fähigen Infrastruktur voran, um diesen globalen Aufschwung zu unterstützen.

Antrieb des KI-Superzyklus: Warum HPC-Rechenzentren das Rückgrat der Wirtschaft von morgen sind

Der KI-Superzyklus ist da – angetrieben durch Durchbrüche in den Bereichen generative KI, maschinelles Lernen und Echtzeit-Datenverarbeitung, die exponentiell mehr Rechenleistung als je zuvor erfordern. Herkömmliche Rechenzentren haben Schwierigkeiten, mit den Anforderungen Schritt zu halten, da die weltweite Nachfrage nach HPC voraussichtlich sprunghaft ansteigen wird, da Unternehmen, von Start-ups bis hin zu Fortune-500-Giganten, nach flüssigkeitsgekühlten, hochintegrierten Einrichtungen suchen, um die leistungsstärksten GPU-Chips der Welt einzusetzen.

Frank Holmes, Mitbegründer und Executive Chairman, erklärte: „HIVE ist ein Pionier bei der Umnutzung von ungenutzter und überschüssiger erneuerbarer Energie für digitale Infrastruktur und treibt nun den Übergang von Bitcoin-Mining-Tier-I- zu Tier-III+-HPC-Rechenzentren in Kanada und Schweden voran. Die Tier-III+-HPC-Erweiterungen sind nicht nur Ergänzungen, sondern strategische Beschleuniger, die skalierbare, umweltfreundliche Rechenleistung liefern und die Bereitstellungszeiten und Kosten für Hyperscaler, die den KI-Vorteil nutzen möchten, drastisch reduzieren. Die hundertprozentige HPC/AI-Tochtergesellschaft von HIVE, BUZZ HPC, plant, die Kapazität ihres HPC-Rechenzentrums zu erweitern, um über 30.000 Hochleistungs-GPUs für die KI-Cloud zu unterstützen.“



HIVE stärkt seine Präsenz in Kanada für die KI-gesteuerte HPC-Expansion

HIVE hat den strategischen Grundstückserwerb in Grand Falls, New Brunswick, abgeschlossen und damit 32,5 Acres an das bestehende 6 Acres große Grundstück des Unternehmens, das im April 2021 erworben wurde, hinzugefügt. Der für 2,3 Millionen CAD erworbene erweiterte Standort bildet die Grundlage für das erste Tier-III+-KI- und HPC-Rechenzentrum von HIVE in Atlantik-Kanada – ein Leuchtturm für das Ökosystem der sauberen Energie in der Region nahe der Grenze zu Maine.

Die Anlage in Grand Falls nutzt reichlich vorhandene erneuerbarer Wasserkraft und verbraucht derzeit 70 Megawatt („MW“) für das Bitcoin-Mining mit einer 80-MW-Umspannstation vor Ort – allesamt im vollständigen Besitz von HIVE, einschließlich der Gebäude. Dieser Erwerb eröffnet ein enormes Potenzial für das Wachstum im Bereich HPC und ermöglicht HIVEs Tochtergesellschaft BUZZ, die Kapazität ihres HPC-Rechenzentrums auf über 30.000 GPUs zu skalieren. Die strategisch günstige Lage nahe der Grenze zu Maine macht es zu einem idealen Kandidaten für eine Hyperscaler-Kollokation und verbindet den Bedarf an KI-Infrastruktur in Nordamerika mit robuster Effizienz.



Perspektiven der Geschäftsleitung: Wegbereiter der industriellen KI-Revolution

Craig Tavares, President und COO von BUZZ HPC, kommentierte: „Grand Falls bietet die ideale Konvergenz von Tier-I- und Tier-III+-HPC-Rechenzentren mit sauberer Energie, Skalierbarkeit und Partnerschaften mit der Gemeinde. Unsere Vision ist es, diesen Standort in eines der modernsten Tier-III+-KI-HPC-Rechenzentren Kanadas zu verwandeln, das Zehntausende von GPUs für KI- und HPC-Workloads hosten kann. Dies ist ein wichtiger Schritt für BUZZ HPC, das kanadische Unternehmen von HIVE, dessen Mission es ist, nachhaltige, hochintegrierte Rechenleistung bereitzustellen, die die industrielle KI-Revolution vorantreibt.“

Aydin Kilic, President und CEO von HIVE, betonte den einzigartigen Vorteil des Unternehmens im KI-Superzyklus: „Bitcoin-Miner wie HIVE waren frühe Visionäre, die ungenutzte oder überschüssige Energie nutzten, um die grundlegende Infrastruktur aufzubauen, die nun Hyperscaler in der industriellen KI-Revolution vorantreibt. Wir passen uns nicht nur an, sondern treiben ein zweigleisiges Rechenzentrum an und bauen und modernisieren nahtlos Tier-I- und Tier-III+-HPC-Einrichtungen, um die leistungsstärksten GPU-Chips für KI-Workloads zu nutzen. Mit bereits gesicherten 23 EH/s generieren wir heute robuste Cashflows und skalieren morgen grüne HPC in Kanada und Paraguay, wodurch HIVE zum bevorzugten Partner für die Rechenanforderungen dieser Ära wird.“

Luke Rossy, COO von HIVE, fügte hinzu: „Unsere Anlage in Valenzuela wächst weiterhin schneller als geplant, wobei neue ASICs die Bitcoin-Produktion steigern und zusätzliche Cashflows generieren, um das strategische Wachstum der beiden Motoren von HIVE, Bitcoin-Mining und KI-Cloud-Computing, zu unterstützen. Dieser Ansatz maximiert die Kapitalrendite, schafft diversifizierten Wert für die Aktionäre und stärkt die Position von HIVE als führender Anbieter von erneuerbarer, leistungsstarker digitaler Infrastruktur im KI-Zeitalter.“



HIVE erreicht 23 EH/s inmitten steigender Nachfrage nach KI-Rechenleistung

Der Aufstieg von HIVE auf 23 EH/s unterstreicht die Widerstandsfähigkeit seines globalen Portfolios an erneuerbaren Energien, das eine durchschnittliche Effizienz von 17,7 J/TH aufweist – selbst wenn der Bitcoin-Schwierigkeitsgrad einen Rekordwert von 156T erreicht und die Preise bei fast 108.000 US-Dollar liegen, was nach Abzug der Stromkosten eine Mining-Marge* von über 50 % ergibt.

Alle ASICs und wassergekühlten Container sind nun auf dem dritten 100-MW-Green-Campus des Unternehmens in Valenzuela, Paraguay, im Einsatz, der vom Itaipú-Staudamm, dem größten Wasserkraftwerk der westlichen Hemisphäre, mit Strom versorgt wird. Mit der laufenden Inbetriebnahme rechnet HIVE damit, bis zum American Thanksgiving 2025 (27. November 2025) 25 EH/s zu erreichen, eine Effizienz von 17,5 J/TH anzustreben und seine Hashrate-Ziele für 2025 rechtzeitig zu erreichen.

Diese Dynamik ist kein Einzelfall, sondern steht in symbiotischer Verbindung mit dem KI-Superzyklus. Die bewährte Infrastruktur des Bitcoin-Minings liefert sofortige Einnahmen zur Finanzierung von HPC-Upgrades und schafft so einen positiven Kreislauf, in dem überschüssige Energie sowohl die Sicherheit des Ausführungsnachweises als auch den wachsenden Datenbedarf der KI versorgt.



Zweigleisige Strategie: Verbindung von Bitcoin und KI für exponentielles Wachstum

HIVE baut seine Tier-III+-HPC-Roadmap weiter aus und wandelt seine Anlage in Boden, Schweden, von Tier I in ein flüssigkeitsgekühltes Hochleistungsrechenzentrum um. Diese Nachrüstung nutzt vorhandene Ressourcen, um die Zeitpläne auf 9 bis 12 Monate zu verkürzen – im Vergleich zu mehreren Jahren für Neubauten – und ermöglicht nach der Inbetriebnahme den Einsatz von 2.000 Hochleistungs-GPUs für KI-Workloads in der EU.

Ergänzend dazu zielt HIVE mit dem Erwerb des BUZZ-Rechenzentrums in Toronto auf 2.000 GPUs für KI-Operationen im Jahr 2026 ab, wobei eine Kollokation-Partnerschaft mit Bell in den nächsten neun Monaten weitere 2.000 GPUs hinzufügen wird. Bis Ende 2026 plant HIVE den Betrieb von 6.000 Hochleistungs-GPUs der nächsten Generation in diesen neuen Einrichtungen, zusätzlich zu den derzeit 5.000 GPUs, die HIVE bereits betreibt. Unter Berücksichtigung der Umstellung von Grand Falls von Mining auf HPC – mit einer PUE von 1,3 – könnte allein dieser Standort 25.000 zusätzliche GPUs betreiben, wodurch die langfristige HPC-Rechenzentrumskapazität von HIVE auf etwa 36.000 GPUs steigen würde.

Dies beschleunigt das Wachstum von HIVE im KI-Superzyklus, in dem HPC-Rechenzentren nicht optional sind, sondern unverzichtbare Motoren der Innovation darstellen.



Operative Dynamik und Ausrichtung der Aktionäre

Wie bekannt gegeben, ist die vollständige Hardware-Einrichtung von Valenzuela vollständig finanziert und vor Ort verfügbar, wobei jede zusätzliche EH/s die Bitcoin-Produktion bei stabilen, festen Stromkosten steigert. Die Ergebnisse werden je nach Netzwerkdynamik und Marktpreisen schwanken, aber das Modell von HIVE demonstriert die entscheidende Fähigkeit zur Skalierung bei gleichbleibender Effizienz in seinen Rechenzentren in Kanada, Schweden und Paraguay.

Um die Rolle seines Teams bei diesem KI-getriebenen Aufstieg zu würdigen, gewährt HIVE den Mitarbeitern, Führungskräften, Direktoren und Beratern im Rahmen seines RSU-Plans 2.720.900 Restricted Share Units (RSUs) mit einer obligatorischen einjährigen Sperrfrist an der TSX Venture Exchange. Dies bringt das Management mit den Investoren in Einklang, um langfristigen Wert zu schaffen. Inspiriert von einer Studie der Harvard Business School zu nichtlinearen Anreizen fördern diese vierteljährlichen, auf Meilensteinen basierenden Prämien Innovation und Mitarbeiterbindung und bringen globale Talente von Paraguay bis Schweden mit der Vision von HIVE für nachhaltiges Wachstum und minimale Verwässerung in Einklang.

HIVE hat diese RSUs an alle Mitarbeiter, sowohl neue als auch langjährige, verteilt, um seine einzigartige Kultur mit Fokus auf Effizienz und Kapitalrendite zu bewahren. Das Unternehmen ist mittlerweile in neun Zeitzonen und fünf Sprachen tätig.



Vierteljährlicher ATM-Verkaufsbericht

Für den am 30. September 2025 endenden Dreimonatszeitraum gab das Unternehmen 30.174.046 Stammaktien (die „Oktober 2024-ATM-Aktien“) gemäß dem im Oktober 2024 begonnenen und im Mai 2025 fortgesetzten At-the-Market-Angebot (das „Oktober 2024-ATM-Aktienprogramm“) mit einem Bruttoerlös von 100,2 Millionen CAD (73,1 Millionen USD) aus. Die Oktober 2024-ATM-Aktien wurden zu den aktuellen Marktpreisen zu einem Durchschnittspreis von 3,32 CAD pro Oktober 2024 ATM-Aktie verkauft. Im Rahmen des Oktober 2024-ATM-Aktienprogramms wurde den Verkaufsvermittlern für ihre Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Oktober 2024-ATM-Aktienprogramm eine Barprovision in Höhe von 1,9 Millionen Dollar auf den gesamten Bruttoerlös gezahlt.

* Wie hier verwendet, wird die „Mining-Marge" berechnet, indem der Mining-Gewinn (Einnahmen aus Mining-Aktivitäten abzüglich der mit diesen Aktivitäten verbundenen Stromkosten) durch die Gesamteinnahmen aus Mining-Aktivitäten dividiert und als Prozentsatz ausgedrückt wird. Im Mining sind die Stromkosten der größte Kostenfaktor. In dieser Schätzung gehen wir zu Informationszwecken von durchschnittlich 5 Cent pro Kilowattstunde nicht GAAP-konformen Kennzahlen sollten in Verbindung mit den gemäß GAAP in den Quartals- und Jahresabschlüssen von HIVE dargestellten Kennzahlen für das Betriebsergebnis und die Liquidität gelesen werden und sind nicht als Alternative oder Ersatz für diese Kennzahlen anzusehen. Alle Finanzprognosen spiegeln die aktuelle Marktstimmung und die öffentlichen Bekanntgaben zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider; die tatsächlichen Ergebnisse können davon abweichen. Investoren sollten ihre eigene Due Diligence durchführen.

Über HIVE Digital Technologies Ltd.

HIVE Digital Technologies Ltd. wurde 2017 gegründet und ist das erste börsennotierte Unternehmen, das digitale Vermögenswerte ausschließlich mit grüner Energie erzeugt. Heute baut und betreibt HIVE Blockchain- und KI-Rechenzentren der nächsten Generation in Kanada, Schweden und Paraguay und bedient sowohl Bitcoin-Kunden als auch Kunden aus dem Bereich des Hochleistungsrechnens (High Performance Computing, HPC. Die zweigleisige Hochleistungsinfrastruktur von HIVE, die durch Bitcoin-Mining und NVIDIA GPU-beschleunigtes KI-Computing angetrieben wird, liefert skalierbare, umweltfreundliche Lösungen für die digitale Wirtschaft.

Weitere Informationen finden Sie unter hivedigitaltech.com

X: https://x.com/HIVEDigitalTech

YouTube: https://www.youtube.com/@HIVEDigitalTech

Instagram: https://www.instagram.com/hivedigitaltechnologies/

LinkedIn: https://linkedin.com/company/hiveblockchain

Im Namen von HIVE Digital Technologies Ltd.

„Frank Holmes“

Executive Chairman

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Nathan Fast, Director of Marketing and Branding

Frank Holmes, Executive Chairman

Aydin Kilic, President & CEO

Tel.: +1 (604) 664-1078

Im deutschsprachigen Raum

AXINO Capital GmbH

Eugenie-von-Soden-Straße 24/1

73728 Esslingen am Neckar



Tel.: +49-711-82 09 72 11

Mail: office@axino.com

Web: www.axino.com

Portal: www.axinocapital.de

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorausschauende Informationen

Mit Ausnahme der historischen Fakten enthält diese Pressemitteilung „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze und -vorschriften, die auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. „Zukunftsgerichtete Informationen“ in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem: die Leistung der laufenden Betriebe des Unternehmens, den Bau derPhase-3-Anlage des Unternehmens in Valenzuela, Paraguay, und deren potenzielle Spezifikationen und Leistung nach Fertigstellung, der Zeitpunkt ihrer Inbetriebnahme; die geschäftlichen Ziele und Vorgaben des Unternehmens; den Erwerb, den Einsatz und die Optimierung der Mining-Geräte und -ausrüstung; die fortgesetzte Rentabilität der bestehenden Bitcoin-Mining-Aktivitäten; den Erhalt behördlicher Genehmigungen; sowie andere zukunftsgerichtete Informationen über die Absichten, Pläne und zukünftigen Maßnahmen der Parteien der hierin beschriebenen Transaktionen und die damit verbundenen Bedingungen.

Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen Ergebnissen abweichen, gehören unter anderem: die Unfähigkeit, den Bau des erworbenen Projekts in Paraguay wirtschaftlich und rechtzeitig abzuschließen und die gewünschte Betriebsleistung zu erzielen; die fortgesetzte Unterstützung und Zusammenarbeit der lokalen Behörden und der Regierung von Paraguay; die Volatilität des Marktes für digitale Währungen; die Fähigkeit des Unternehmens, digitale Währungen erfolgreich zu produzieren; die Möglichkeit, dass das Unternehmen seinen aktuellen Bestand an digitalen Währungen nicht wie erforderlich oder überhaupt nicht gewinnbringend liquidieren kann; ein erheblicher Rückgang der Preise für digitale Währungen könnte sich erheblich negativ auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens auswirken; das regulatorische Umfeld für Kryptowährungen in Kanada, den Vereinigten Staaten und den Ländern, in denen sich unsere Mining-Anlagen befinden; die wirtschaftliche Abhängigkeit von regulierten Nutzungsbedingungen und Stromtarifen; der spekulative und wettbewerbsintensive Charakter des Technologiesektors; die Abhängigkeit vom anhaltenden Wachstum der Blockchain- und Kryptowährungsnutzung; Rechtsstreitigkeiten und andere Gerichtsverfahren und Herausforderungen; staatliche Vorschriften; das globale Wirtschaftsklima; Verwässerung; zukünftiger Kapitalbedarf und Unsicherheit hinsichtlich zusätzlicher Finanzierungen, einschließlich der Fähigkeit des Unternehmens, das ATM-Programm des Unternehmens zu nutzen, und der Preise, zu denen das Unternehmen Stammaktien im Rahmen des ATM-Programms verkaufen kann, sowie die Kapitalmarktbedingungen im Allgemeinen; Risiken im Zusammenhang mit der Strategie zur Aufrechterhaltung und Erhöhung der Bitcoin-Bestände und den Auswirkungen sinkender Bitcoin-Preise auf das Betriebskapital; der Wettbewerb in der Branche; Wechselkursrisiken; die Notwendigkeit für das Unternehmen, sein geplantes Wachstum und seine Expansion zu steuern; die Notwendigkeit kontinuierlicher technologischer Veränderungen; die Fähigkeit, zuverlässige und wirtschaftliche Energiequellen für den Betrieb seiner Kryptowährungs-Mining-Anlagen aufrechtzuerhalten; die Auswirkungen von Energiebeschränkungen oder regulatorischen Änderungen in den Energieversorgungsstrukturen in den Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist; der Schutz von Eigentumsrechten; die Auswirkungen staatlicher Regulierung und Compliance auf das Unternehmen und die Branche; Netzwerksicherheitsrisiken; die Fähigkeit des Unternehmens, ordnungsgemäß funktionierende Systeme aufrechtzuerhalten; die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; die Verschlechterung der globalen Wirtschafts- und Finanzmärkte, die den Zugang zu Kapital erschwert oder die Kapitalkosten erhöht; die Verwässerung der Aktien durch das ATM-Programm und andere Aktienemissionen; der Bau und Betrieb von Anlagen möglicherweise nicht wie derzeit geplant oder überhaupt nicht erfolgt; die Expansion möglicherweise nicht wie derzeit erwartet oder überhaupt nicht erfolgt; der Markt für digitale Währungen; die Fähigkeit, digitale Währungen erfolgreich zu produzieren; die Einnahmen steigen möglicherweise nicht wie derzeit erwartet oder gar nicht; es ist möglicherweise nicht möglich, den aktuellen Bestand an digitalen Währungen gewinnbringend zu veräußern oder überhaupt zu veräußern; ein Rückgang der Preise für digitale Währungen kann erhebliche negative Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb haben; eine Zunahme der Netzwerkschwierigkeiten kann erhebliche negative Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb haben; die Volatilität der Preise für digitale Währungen; das erwartete Wachstum und die Nachhaltigkeit der Stromversorgung für den Abbau von Kryptowährungen in den jeweiligen Rechtsordnungen; die Unfähigkeit, zuverlässige und wirtschaftliche Stromquellen für den Betrieb der Kryptowährungs-Mining-Anlagen des Unternehmens aufrechtzuerhalten; die Risiken eines Anstiegs der Stromkosten des Unternehmens, der Kosten für Erdgas, Wechselkursschwankungen, Energiebeschränkungen oder regulatorische Änderungen in den Energieversorgungsregimen in den Rechtsordnungen, in denen das Unternehmen tätig ist, und die nachteiligen Auswirkungen auf die Rentabilität des Unternehmens; die Fähigkeit, aktuelle und zukünftige Finanzierungen abzuschließen, sowie alle Vorschriften oder Gesetze, die das Unternehmen an der Ausübung seiner Geschäftstätigkeit hindern könnten; die historischen Preise digitaler Währungen und die Fähigkeit, digitale Währungen zu einem Preis zu produzieren, der den historischen Preisen entspricht; die Unfähigkeit, die Auswirkungen von Pandemien auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens vorherzusagen und ihnen entgegenzuwirken, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Auswirkungen von Pandemien auf den Preis digitaler Währungen, die Kapitalmarktbedingungen, Beschränkungen der Arbeitskräfte und des internationalen Reiseverkehrs sowie der Lieferketten; sowie die Einführung oder Ausweitung von Vorschriften oder Gesetzen, die das Unternehmen an der Ausübung seiner Geschäftstätigkeit hindern oder diese verteuern; und sonstige damit verbundene Risiken, die in den Offenlegungsdokumenten des Unternehmens unter den folgenden Links ausführlicher beschrieben sind: www.sec.gov/EDGARund www.sedarplus.ca.

Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung spiegeln die aktuellen Erwartungen, Annahmen und/oder Überzeugungen des Unternehmens wider, die auf den dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehenden Informationen basieren. Im Zusammenhang mit den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen hat das Unternehmen Annahmen über die Zielsetzungen, Ziele oder Zukunftspläne des Unternehmens, den Zeitplan dafür und damit zusammenhängende Angelegenheiten getroffen. Das Unternehmen ist auch davon ausgegangen, dass keine wesentlichen Ereignisse außerhalb des normalen Geschäftsverlaufs des Unternehmens eintreten. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegen, vernünftig sind, sind zukunftsgerichtete Informationen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und dementsprechend sollte man sich aufgrund der ihnen innewohnenden Ungewissheit nicht auf solche Informationen verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

