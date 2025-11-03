EQS-News: innoscripta meldet erfolgreiches drittes Quartal 2025
innoscripta meldet erfolgreiches drittes Quartal 2025
03.11.2025 / 09:01 CET/CEST
München, den 03. November 2025
– Die innoscripta SE (ISIN: DE000A40QVM8, „das Unternehmen“), ein führender Anbieter cloudbasierter Softwarelösungen für die steuerliche Förderung von Forschung und Entwicklung (F&E) in Deutschland, veröffentlicht ihre Ergebnisse für das dritte Quartal 2025.
Im dritten Quartal 2025 konnte das Unternehmen Umsatz und Ergebnis weiter steigern:
*
Konzernumsatz
: 70,7 Mio. € (Q3/2024: 39,2 Mio. €) à +80,3 %
*
Konzern-EBIT
: 40,8 Mio. € (Q3/2024: 20,8 Mio. €) à +96,3 %
*
Konzern-EBIT-Marge
: 57,8 % (Q3/2024: 53,1 %)
*
Konzernergebnis nach Steuern
: 27,9 Mio. € (Q3/2024: 14,0 Mio. €) à +98,6 %
Das Wachstum wurde insbesondere durch die Optimierung digitaler Prozesse, die kontinuierliche Weiterentwicklung der Clusterix-Plattform sowie den gezielten Ausbau von Skalierbarkeit und Effizienz erzielt.
