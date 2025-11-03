W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-News: innoscripta meldet erfolgreiches drittes Quartal 2025

EQS Group · Uhr
innoscripta meldet erfolgreiches drittes Quartal 2025
innoscripta meldet erfolgreiches drittes Quartal 2025

03.11.2025 / 09:01 CET/CEST
München, den 03. November 2025

– Die innoscripta SE (ISIN: DE000A40QVM8, „das Unternehmen“), ein führender Anbieter cloudbasierter Softwarelösungen für die steuerliche Förderung von Forschung und Entwicklung (F&E) in Deutschland, veröffentlicht ihre Ergebnisse für das dritte Quartal 2025.

Im dritten Quartal 2025 konnte das Unternehmen Umsatz und Ergebnis weiter steigern:

*

Konzernumsatz

: 70,7 Mio. € (Q3/2024: 39,2 Mio. €) à +80,3 %

*

Konzern-EBIT

: 40,8 Mio. € (Q3/2024: 20,8 Mio. €) à +96,3 %

*

Konzern-EBIT-Marge

: 57,8 % (Q3/2024: 53,1 %)

*

Konzernergebnis nach Steuern

: 27,9 Mio. € (Q3/2024: 14,0 Mio. €) à +98,6 %

Das Wachstum wurde insbesondere durch die Optimierung digitaler Prozesse, die kontinuierliche Weiterentwicklung der Clusterix-Plattform sowie den gezielten Ausbau von Skalierbarkeit und Effizienz erzielt.

Die vollständigen Q3-Zahlen 2025 sind im Bereich „

Investoren

“ auf der Unternehmenswebsite als Download verfügbar.

03.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:innoscripta SE
Arnulfstraße 60
80335 München
Deutschland
Telefon:+4989262004187
E-Mail:info@innoscripta.com
Internet:https://www.innoscripta.com
ISIN:DE000A40QVM8
WKN:A40QVM
Börsen:Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München, Tradegate Exchange
EQS News ID:2222328
INNOSCRIPTA AG NA O.N.

