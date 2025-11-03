EQS-News: JMGO präsentiert den N3 4K: ein intelligenter Triple-Laser-Projektor, der das 4K-Heimkino neu definiert

EQS-News: JMGO / Schlagwort(e): Produkteinführung

Optischer Zoom, dynamisches Gimbal-Design und Google TV mit integriertem Netflix für ein unvergleichliches Heimkinoerlebnis

SHENZHEN, China, 3. November 2025 /PRNewswire/ -- JMGO, ein weltweit führender Innovator im Bereich der Heimkino-Projektionstechnologie, kündigt heute die Markteinführung des JMGO N3 4K in Deutschland an.

Der intelligente 4K-Triple-Laser-Projektor kombiniert fortschrittliche Optik, präzise Bewegungstechnologie und nahtlose Streaming-Integration, um ein wahrhaft immersives Heimkinoerlebnis zu schaffen.

MALC™ 3.0 Triple-Laser-Technologie der nächsten Generation

Im Herzen des N3 4K arbeitet die von JMGO eigenentwickelte MALC™ 3.0 Triple-Laser-Engine, die professionelle Bildqualität mit beeindruckender 110% BT.2020-Farbraumabdeckung, 10-Bit-Farbtiefe (10,7 Milliarden Farben), einer Farbgenauigkeit von ΔE < 0,85 und echter 4K-UHD-Auflösung liefert.

Der N3 4K ist CTA 4K UHD Professional-zertifiziert und trägt die SGS-Zertifizierungen für geringe Speckle-Effekte (A+) sowie minimale chromatische Aberration und Ghosting (A+) – ein klarer Beweis für JMGOs Engagement für höchste Bildtreue und Farbpräzision.

Präziser optischer Zoom und flexible Installation

Mit einem 1,3-fachen optischen Zoom (Projektionsverhältnis 1,0 – 1,3:1) ermöglicht der N3 4K echten verlustfreien Zoom bei voller 4K-Auflösung.

So lässt sich das Gerät flexibel in unterschiedlichsten Raumgrößen installieren und liefert stets gestochen scharfe, verzerrungsfreie Bilder – perfekt für variable Projektionsabstände und Raumlayouts.

Dynamisches Gimbal-Design für mühelose Projektion

Das innovative Gimbal-Design des N3 4K markiert einen Durchbruch in ergonomischer Ingenieurskunst.

Eine ultradünne Rotationsachse in Kombination mit Echtzeit-Algorithmen zur Bildkalibrierung sorgt für sanfte, stabile Bewegungen und ermöglicht Projektionen auf Wände, Decken oder andere Oberflächen mit Leichtigkeit.

Dank Autofokus auf Millisekunden-Niveau und sofortiger Trapezkorrektur gelingt eine perfekte Bildausrichtung in Sekunden.

Die in die Basis integrierte Anschlusslösung sorgt zudem für ein aufgeräumtes Setup mit unsichtbarer Kabelführung und minimalistischer Ästhetik.

Smart Entertainment mit Google TV

Der N3 4K läuft auf der neuesten Google TV-Plattform und bietet ein modernes, intuitives Smart-TV-Erlebnis.

Nutzer genießen Netflix, Google Play (mit über 10.000 Apps), Google Assistant-Sprachsteuerung und Google Cast – alles nahtlos integriert für bequemen Zugriff auf weltweite Streaming-Inhalte und KI-gestützte, personalisierte Empfehlungen.

Kinoähnliche Audio-Performance

Der N3 4K überzeugt nicht nur visuell, sondern auch akustisch:

Die integrierten JMGO Master Sound Hi-Fi-Lautsprecher (2 × 10 W) mit ultratiefem Bass bis 43 Hz unterstützen Dolby Audio und DTS-HD-Decodierung.

Das Ergebnis ist ein detailreicher, kraftvoller und räumlicher Klang, der das Heimkinoerlebnis perfekt abrundet.

Adaptive Intelligenz und visueller Komfort

Das FlexiSmart Adaptive System von JMGO sorgt für optimale Leistung in jeder Umgebung.

Automatische Helligkeitsregelung, Echtzeit-Fokus- und Trapezkorrektur, Wandfarben-Anpassung sowie intelligenter Augenschutz werden durch mehrere integrierte Sensoren – einschließlich Distanz-, Bild- und Helligkeitssensoren – realisiert.

So wird jede Projektion auf maximalen Seh- und Nutzungskomfort optimiert.

Nachhaltiges Design für eine grünere Zukunft

Die Verpackung des N3 4K besteht aus umweltfreundlichem EPP-Material, das leicht, recycelbar und biologisch abbaubar ist – ein weiterer Ausdruck von JMGOs Engagement für nachhaltige Innovation und ökologische Verantwortung.

Preis und Verfügbarkeit

Der JMGO N3 4K ist ab sofort zum Preis von 1.199 € über JMGO.com erhältlich.

Über JMGO

Seit 2011 entwickelt JMGO immersive Großbild-Erlebnisse in vielseitigen und portablen Formaten. Durch die Verbindung von funktionalem Design und hochwertiger Unterhaltung strebt das Unternehmen danach, ein branchenweit einzigartiges, integriertes Home-Entertainment-Ökosystem zu schaffen – bestehend aus Hardware + Inhalt + Plattform + Software – für Nutzer auf der ganzen Welt.

