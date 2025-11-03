EQS-News: LEPAS glänzt auf dem Chery International User Summit 2025, wo "Technologie und Eleganz" einen neuen Lebensstil definieren

EQS-News: Chery Group / Schlagwort(e): Sonstiges/Produkteinführung

LEPAS glänzt auf dem Chery International User Summit 2025, wo "Technologie und Eleganz" einen neuen Lebensstil definieren



04.11.2025 / 00:40 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





WUHU, China, 4. November 2025 /PRNewswire/ -- Vom 17. bis 21. Oktober fand der 2025 Chery International User Summit in Wuhu, Anhui, statt. LEPAS, die neue Energiemarke der Chery-Gruppe, präsentierte ihren Markencharakter mit einer Reihe von Aktivitäten. In Anwesenheit von Vertretern der internationalen Medien und Händler präsentierte LEPAS seine Positionierung als "Preferred Brand for Elegant Mobility Life".

Elegantes Fahrerlebnis: Langstrecken- und interaktive Tests

Bei der Global Journey of Elegant Driving (China Stop) und der Fun Test Drive konnten die Gäste den LEPAS L8 in verschiedenen Fahrszenen über 900 Kilometer erleben. Die Teilnehmer testeten Reichweite, intelligentes Fahren, Komfort und Anpassungsfähigkeit. Beim Fun Test Drive wurden bei interaktiven Aufgaben wie Geradeausbeschleunigung und Slalom das präzise Handling und die Kraftkontrolle des LEPAS L8 unter Beweis gestellt. Die Gäste erlebten auch den automatischen Einparkassistenten (APA) und den ferngesteuerten Einparkassistenten (RPA), während die Vehicle-to-Load-Funktion (V2L) Kaffeemaschinen und Grills vor Ort versorgte. Die Innenausstattung des Fahrzeugs wurde mit einem Schatzsuchspiel vorgestellt, das "Elegante Technik für das tägliche Leben" veranschaulichte.

Elegante Art von LEPAS debütiert: Das weltweit erste LEPAS Elegant Lifestyle House und Brand Showcase definieren die Essenz von "Eleganz"

Während des Gipfels wurde auch das weltweit erste LEPAS Elegant Lifestyle House eröffnet. Der Raum integrierte LEPAS L8, LEPAS L6 und LEPAS L4 in drei immersive Szenen - "LEPAS Space", "Memory Lane" und "Time Café". Sie zog zahlreiche Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens an, darunter Ban Ki-moon, der 8. Generalsekretär der Vereinten Nationen; Ybg. NG KAI SENG, Botschaftsrat der Botschaft von Malaysia in China; JeryL Lee, malaysische Sängerin; und Sanly Liu, Miss Universe Indonesia 2025.

Auf der LEPAS Brand Showcase & Elegant Technology Launch präsentierte die Marke ihren technologischen Eckpfeiler - die LEPAS Elegant Technology - und kündigte die Unterzeichnung des globalen Vertriebsabkommens und des globalen Elegant Lifestyle Partnerprogramms an, was ein neues Kapitel in der Globalisierung der Marke darstellt.

Sicherheit und Ökosystem: Das Fundament des Vertrauens

Während des Gipfeltreffens führte LEPAS seinen ersten offenen Sicherheitstest für den LEPAS L8 durch, einschließlich Bottom Scraping-, Fording Obstacle- und Rollover-Tests, und demonstrierte damit seine Fünf-Sterne-Sicherheitsstandards und seine kompromisslose Eleganz, die auf Sicherheit basiert. Zusammen mit dem AiMOGA-Roboter der Chery-Gruppe und der Ökosystem-Ausstellung, die verschiedene Lifestyle-Szenarien abdeckte, beleuchtete LEPAS den Gipfel und setzte neue Maßstäbe für das elegante Fahren im neuen Energiezeitalter.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2811327/LEPAS_Shines_at_the_2025_Chery_International_User_Summit.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/lepas-glanzt-auf-dem-chery-international-user-summit-2025-wo-technologie-und-eleganz-einen-neuen-lebensstil-definieren-302603233.html

