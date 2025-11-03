EQS-News: Northern Data Group gibt Veräußerung von Peak Mining bekannt

EQS-News: Northern Data AG / Schlagwort(e): Verkauf/Verkauf

Northern Data Group gibt Veräußerung von Peak Mining bekannt



03.11.2025 / 20:06 CET/CEST

Northern Data Group gibt Veräußerung von Peak Mining bekannt

Northern Data schließt die Veräußerung von Peak Mining für bis zu USD 200 Mio ab.

Die Vereinbarung umfasst USD 50 Mio. als sofortige Erlöse sowie bis zu USD 150 Mio. als nachgelagerte Zahlung, die sich aus einer Gewinnbeteiligung aus den Mining-Aktivitäten in Corpus Christi ergibt.

Die Transaktionsstruktur ermöglicht Northern Data darüber hinaus, in der Earn-out-Periode weiterhin vom Ausbaupotenzial im HPC-Bereich für Corpus Christi zu profitieren.

Frankfurt – 03. November 2025 – Die Northern Data AG (ETR: NB2) (“Northern Data Group” oder “Northern Data”), gab heute die Vereinbarung zum Verkauf ihres Mining-Geschäfts Peak Mining bekannt, um sich auf die technologische Transformation durch ihre Cloud- und Rechenzentrumsaktivitäten zu konzentrieren.

Im Rahmen der Transaktion erhält Northern Data eine anfängliche Zahlung in Höhe von USD 50 Mio. Die sofortigen Erlöse stehen dem Unternehmen zur Deckung seines Finanzierungsbedarfs zur Verfügung, da der Mehrheitsaktionär darauf verzichtet, dass Northern Data diese zur Rückführung des ausstehenden Gesellschafterdarlehens verwendet.

Darüber hinaus kann die Northern Data Group zusätzliche Zahlungen von bis zu USD 150 Mio. erzielen. Diese ergeben sich aus einer Gewinnbeteiligung am aktuellen Cash-Ertragspotenzial der bestehenden 100 MW-Mining-Kapazitäten sowie dem potenziellen zukünftigen Ausbau der Mining-Aktivitäten in Corpus Christi.

Die Standorte der Gruppe in Corpus Christi haben derzeit eine verfügbare Netzkapazität von 600 MW, von denen 100 MW für Bitcoin-Mining genutzt werden. Eine potenzielle HPC-Transaktion für die Corpus-Christi-Standorte könnte zu einer Gegenleistung führen, die über den USD 150 Mio. Earn-out-Betrag hinausgeht.

John Hoffman, Co-Chief Executive Officer der Northern Data Group, kommentiert:

„Während wir uns verstärkt darauf ausrichten, modernste KI-Lösungen bereit zu stellen, freuen wir uns, das Peak-Mining-Geschäft an einen neuen Eigentümer zu übergeben, der über die erforderliche Erfahrung und Kompetenz verfügt, um dessen zukünftiges Potenzial bestmöglich zu entfalten. Northern Data baut die Kundenpipeline in den Bereichen Cloud und Rechenzentren weiter aus. Die Erlöse aus der Transaktion stärken unsere Liquidität und verschaffen und zusätzliche Ressourcen, um die Umsetzung unserer Ziele weiter zu beschleunigen.“

Über Northern Data Group:

Die Northern Data AG (ETR: NB2) ist ein führender Anbieter von Full-Stack-Lösungen für Künstliche Intelligenz und High Performance Computing (HPC). Das Unternehmen nutzt ein Netzwerk hochdichter, flüssiggekühlter, GPU-basierter Technologien, um die innovativsten Unternehmen weltweit zu unterstützen. Gemeinsam mit unseren Partnern setzen wir uns leidenschaftlich für das Potenzial von HPC als Motor technologischer und gesellschaftlicher Transformation ein.

Northern Data betreibt über seine Tochtergesellschaft Taiga Cloud einen der größten GPU-Cluster Europas. Das Tochterunternehmen Ardent Data Centers verfügt über ein Netzwerk von eigenen und Colocation-Rechenzentren auf der ganzen Welt. Northern Data hat Zugang zu modernsten Chips und Hardware für maximale Leistung und Effizienz. Unsere Kunden profitieren in jeder Phase von der Expertise unserer erstklassigen Technologen und Ingenieure für eine schnelle und flexible Implementierung. Weitere Informationen finden Sie unter northerndata.de.

Investor Relations:

Jose Cano

Vice President, Investor Relations

E-Mail: ir@northerndata.de

