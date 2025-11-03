EQS-News: VR Equitypartner stellt Leitner Reisen Mezzanine-Finanzierung zur Verfügung

Emittent / Herausgeber: VR Equitypartner GmbH / Schlagwort(e): Finanzierung

VR Equitypartner stellt Leitner Reisen Mezzanine-Finanzierung zur Verfügung



03.11.2025 / 10:00 CET/CEST

Frankfurt am Main / Allersberg, 3. November 2025.





Frankfurt am Main / Allersberg, 3. November 2025. Die Leitner Reisen GmbH, ein führender Anbieter von Gruppenreisen aus dem mittelfränkischen Allersberg, stellt sich für weiteres Wachstum auf und setzt dabei auf Mezzaninekapital von VR Equitypartner (VREP). Das Frankfurter Eigenkapitalfinanzierungshaus hat Leitner Reisen einen zweistelligen Millionenbetrag zur Verfügung gestellt, die das Unternehmen in diverse Wachstumsschritte investieren will.

Die Leitner Reisen GmbH mit Sitz in Allersberg bei Nürnberg bietet seit mehr als 75 Jahren organisierte Gruppen- und Erlebnisreisen an. Zum Programm gehören Bus-, Flug- und Schiffsreisen, überwiegend innerhalb Europas. Neben Kultur- und Rundreisen umfasst das Angebot auch Städtetrips sowie Kur- und Wellnessaufenthalte. Auszeichnungen wie jüngst die Verleihung des Siegels „Qualitätssieger 2025“ des Deutschen Instituts für Service-Qualität belegen den Erfolg. Persönliche Betreuung, klare Abläufe und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben dem Unternehmen zu einer treuen Kundschaft im deutschsprachigen Raum verholfen. Besonders stark ist Leitner Reisen im Segment der Best Ager. Das einstige Familienunternehmen ist seit 2014 im Besitz eines von ECM Equity Capital Management beratenen Fonds; die Geschäftsführung haben seit 2024 Rafael Baer (Finanzen, HR, IT, Vertrieb) und Fabian Schreder (Produkt & operatives Geschäft) inne.

„Aktuell erkennen mittelständische Unternehmen auf Wachstumskurs wieder vermehrt die Vorteile von Mezzaninekapital als alternative Finanzierungsform. Sie bietet flexible und an das jeweilige Geschäftsmodell angepasste Konditionen, hat Eigenkapitalcharakter und erhält die bestehende Gesellschafterstruktur“, sagt VREP-Geschäftsführer Christian Futterlieb. „Wir freuen uns, dass wir auch Leitner Reisen damit unterstützen können – ein traditionsreiches und spannendes Unternehmen mit viel Wachstumspotential.“

Zu den Vertragsdetails haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

