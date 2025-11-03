EQS-PVR: HelloFresh SE: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG

EQS Stimmrechtsmitteilung: HelloFresh SE

03.11.2025 / 19:19 CET/CEST

1. Angaben zum Emittenten HelloFresh SE

Prinzenstraße 89

10969 Berlin

Deutschland

2. Namen der Tochterunternehmen oder Dritte/n

3. Datum der Schwellenberührung 31.10.2025

4. Aktienanteil Aktienanteil in % Gesamtanzahl Stimmrechte des Emittenten Neu 5,01 % 159.000.000 Letzte Veröffentlichung 4,97 % /

5. Einzelheiten absolut in % direkt indirekt (über Tochter

oder Dritten, § 71d

Abs. 1 AktG) direkt indirekt (über Tochter

oder Dritten, § 71d

Abs. 1 AktG) 7.749.985 217.398 4,87 % 0,14 %

Unternehmen: HelloFresh SE Prinzenstraße 89 10969 Berlin Deutschland Internet: www.hellofreshgroup.com

