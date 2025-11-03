Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 03.11.2025
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 03. November 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Berkshire Hathaway B
|Bericht 3. Quartal 2025
|BioNTech (ADR)
|Bericht 3. Quartal 2025
|BWX Technologies
|Bericht 3. Quartal 2025
|Cipher Mining
|Bericht 3. Quartal 2025
|Clorox
|Bericht 1. Quartal 2026
|First Phosphate
|Bericht 2. Quartal 2026
|Grab Holdings
|Bericht 3. Quartal 2025
|Hims & Hers Health
|Bericht 3. Quartal 2025
|Max Power Mining
|Bericht 3. Quartal 2025
|Navitas Semiconductor
|Bericht 3. Quartal 2025
|ON Semiconductor
|Bericht 3. Quartal 2025
|Palantir
|Bericht 3. Quartal 2025
|Realty Income
|Bericht 3. Quartal 2025
|Ryanair
|Bericht 2. Quartal 2026
|Vertex Pharmaceuticals
|Bericht 3. Quartal 2025
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
