Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 03.11.2025

onvista · Uhr
RüstungDividenden-AristokratenKI

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 03. November 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
Berkshire Hathaway BBericht 3. Quartal 2025
BioNTech (ADR)Bericht 3. Quartal 2025
BWX TechnologiesBericht 3. Quartal 2025
Cipher MiningBericht 3. Quartal 2025
CloroxBericht 1. Quartal 2026
First PhosphateBericht 2. Quartal 2026
Grab HoldingsBericht 3. Quartal 2025
Hims & Hers HealthBericht 3. Quartal 2025
Max Power MiningBericht 3. Quartal 2025
Navitas SemiconductorBericht 3. Quartal 2025
ON SemiconductorBericht 3. Quartal 2025
PalantirBericht 3. Quartal 2025
Realty IncomeBericht 3. Quartal 2025
RyanairBericht 2. Quartal 2026
Vertex PharmaceuticalsBericht 3. Quartal 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Palantir
BioNTech
Berkshire Hathaway B
Hims & Hers
Realty Income
Cipher Mining
Vertex Pharmaceuticals
Max Power Mining
First Phosphate
Grab Holdings
BWX Technologies
ON Semiconductor
Clorox
Navitas Semiconductor
Ryanair

