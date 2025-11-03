Aumovio beantragt wohl Exportgenehmigung für Chips

Der Autozulieferer Aumovio hat Insiderangaben zufolge beim Handelsministerium in China eine Ausnahmegenehmigung für Exporte von Halbleitern des Herstellers Nexperia beantragt.

Das Unternehmen sei unter den Antragstellern, sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters am Montag. Die Regierung in Peking hatte am Samstag angekündigt, Exporte ausnahmsweise wieder zulassen zu wollen. Ein Aumovio-Sprecher wollte sich dazu nicht äußern.