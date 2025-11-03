IRW-News: Bioxyne Limited: Bioxyne wird das medizinische Inhalationsgerät von Curaleaf herstellen und vertreiben

IRW-PRESS: Bioxyne Limited: Bioxyne wird das medizinische Inhalationsgerät von Curaleaf herstellen und vertreiben

Bioxyne Limited (ASX: BXN) (Bioxyne oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen über seine Tochtergesellschaft Breathe Life Sciences (BLS) eine exklusive Vereinbarung über den Import, die Herstellung und die Lieferung mit Curaleaf International für Australien abgeschlossen hat.

Nach der Importgenehmigung durch die Therapeutic Goods Administration (TGA) am 1. Oktober 2025 und der Genehmigung des Office of Drug Control zum Import am 27. Oktober plant BLS, das Que Medical Inhalation Device (QMID) im November 2025 in Australien auf den Markt zu bringen. Es wird über autorisierte Verschreibungsberechtigte, das Special Access Scheme-Kategorie B sowie Apotheken im ganzen Land erhältlich sein.

Das QMID ist das erste medizinische Gerät der EU-Klasse IIa (gemäß der EU-Verordnung über Medizinprodukte (EU 2017/745)) zur Anwendung mit medizinischen Cannabis-Flüssiginhalaten - ein entscheidendes Unterscheidungsmerkmal gegenüber anderen flüssigen Inhalationsprodukten auf dem Markt.

Wichtigste Highlights

- Exklusiver Vertriebspartner: BLS besitzt die exklusiven Rechte für den Import, die Herstellung (einschließlich der Wirkstoffe und des Befüllens der Geräte) sowie den Vertrieb des zertifizierten medizinischen Cannabis-Inhalators und der Kartuschen von Curaleaf in Australien.

- BLS hat einen Antrag bei der TGA gestellt, die die Einfuhr vorbehaltlich der Erteilung einer Einfuhrgenehmigung durch das Amt für Arzneimittelkontrolle für Vaping-Produkte genehmigt hat.

- Landesweiter Vertrieb ab dem 1. November 2025: Markteinführung über Verschreibungsberechtigte und Apotheken, um den Patientenzugang ab dem ersten Tag sicherzustellen.

- Erwarteter starker Umsatzbeitrag: Dies wird eine neue wiederkehrende Umsatzquelle (Gerät + Ersatzkartuschen) schaffen, die Bioxynes Prognose für das Geschäftsjahr 2026 mit einem Umsatz von 65 Mio. $ - 75 Mio. $ und einem EBITDA von 11,5 Mio. $ - 13,5 Mio. $ unterstützt.

Sam Watson, CEO von Bioxyne Limited, kommentierte: Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit Curaleaf International, einem anerkannten globalen Unternehmen im Bereich medizinisches Cannabis, zu formalisieren. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird Bioxyne als exklusiver Import- und Herstellungspartner für das Curaleaf Que Medical Inhalation Device in Australien fungieren.

Diese Zusammenarbeit stellt einen wichtigen Schritt dar, um den Zugang zu regulierter, medizinisch konformer Inhalationstechnologie in Australien zu erweitern. Die Vereinbarung stärkt Bioxynes Position im Bereich der Medizinprodukte und unterstützt unser Engagement, sicherzustellen, dass hochwertige, konforme Abgabesysteme für die Anwendung im australischen Therapierahmen verfügbar sind.

Juan Martinez, CEO von Curaleaf International, sagte: Wir freuen uns, in Australien, einem schnell wachsenden Markt, mit Bioxyne und Breathe Life Sciences zusammenzuarbeiten. Die Einführung des QMID in Australien ist Teil unserer übergeordneten Mission, innovative medizinische Technologien zu entwickeln, die medizinisches Fachpersonal bei der Durchführung von Behandlungen unterstützen. Das QMID ist als diskretes und zuverlässiges Inhalationsgerät konzipiert, das nun gemeinsam mit unserem Partner Bioxyne anspruchsberechtigten Patienten in Australien angeboten werden kann.

Genehmigt durch den Vorstand von Bioxyne Limited zur Veröffentlichung an die ASX.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Bioxyne Limited

Investor Relations

E-Mail: info@bioxyne.com

Telefon: +61 2 9078 8180

Sam Watson

Chief Executive Officer

Über Bioxyne und Breathe Life Sciences

Über Bioxyne Limited

Bioxyne Limited ist ein in Australien lizenziertes Pharma- und Gesundheitsunternehmen, das neuartige Arzneimittel, Gesundheitsprodukte und Wirkstoffe (Active Pharmaceutical Ingredients, API) herstellt und vertreibt, darunter medizinisches Cannabis, MDMA und Psilocybin.

https://bioxyne.com

Über Breathe Life Sciences (BLS)

Breathe Life Sciences (BLS) ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Bioxyne Ltd (BXN:ASX) und ein GMP-lizenzierter Hersteller, Großhändler, Importeur und Exporteur von kontrollierten Substanzen (S3, S4, S8, S9), darunter medizinisches Cannabis, Psilocybin und MDMA.

BLS wurde 2018 gegründet und hat sich schnell zu einem multinationalen Unternehmen entwickelt, das sich auf alternative Therapeutika und experimentelle Arzneimittel konzentriert. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Sydney, mit Betrieben und lizenzierten Produktions-, Lager-, Import-/Export-, Verkaufs- und Vertriebszentren in Queensland (Australien), Nagoya (Japan), Manchester (Großbritannien) und Prag (Tschechien).

Das Geschäftsmodell von BLS konzentriert sich auf die Herstellung von Arzneimitteln in Enddosisform, den Verkauf und den Vertrieb. BLS bezieht Rohstoffe und Wirkstoffe von Lieferanten auf fünf Kontinenten und ist Australiens führender Hersteller von Therapeutika, darunter Cannabis, MDMA und Psilocybin.

Außerhalb Australiens ist die BLS-Gruppe in den Bereichen Pharmazeutika, medizinisches Cannabis, Verbraucher-Gesundheitsprodukte und neuartige Lebensmittel (CBD) tätig. In Großbritannien, Europa und Japan ist das Unternehmen in folgenden Bereichen aktiv:

a) Eigentümer der Marke Dr Watson® in Großbritannien, Japan, Australien und Neuseeland. International bekannt für ihre auf Cannabis basierenden Nahrungsergänzungsmittel, Lifestyle-Produkte, funktionellen Pilze und Nootropika sowie verschreibungspflichtigen Medikamente in Australien.

b) Vertragsherstellung und Großhandel von Rohstoffen und Cannabinoid-Extrakten in Japan, Großbritannien und Europa.

c) Vertrags- / White-Label-Herstellung von Verbraucher-Gesundheitsprodukten für Marken in Japan, Großbritannien und Europa in unternehmenseigenen Einrichtungen.

d) Forschung und Entwicklung neuartiger Arzneimittel.

e) Direktvertrieb über Online- und Großhandelskanäle von verbraucherorientierten Marken im Besitz von BLS, wie Dr Watson®

o Vereinigtes Königreich: drwatsoncbd.com

o UK / EU: breathelifesciences.com

f) f) Export und Lieferung von medizinischen Cannabisprodukten und Herstellungsdienstleistungen an Märkte im Vereinigten Königreich und in Europa.

Corporate: bioxyne.com

Australien: bls.com.au

International: breathelifesciences.com

Über Curaleaf International

Curaleaf International setzt sich für die Weiterentwicklung von Forschung und Produktentwicklung im Bereich des medizinischen Cannabis ein. Mit einer starken Präsenz in allen Stufen der Lieferkette verbindet das einzigartige Vertriebsnetz in Europa, Kanada und Australasien wegweisende Forschung mit modernster Kultivierung, Extraktion und Produktion. Im Zuge einer rasanten Wachstumsphase stützt sich das Engagement für Qualität und Fachkompetenz auf das Ziel, sichere und verantwortungsvolle Innovation im Cannabissektor voranzutreiben.

Das Netzwerk von Curaleaf International umfasst eine Klinik, eine Apotheke und ein Labor im Vereinigten Königreich; Anbau- und EU-GMP-Verarbeitungsanlagen in Portugal; eine EU-GMP-Verarbeitungs-, Qualitätssicherungs- und Forschungsstätte in Spanien; den Großhändler und Distributor Four20 Pharma in Deutschland; einen polnischen Großhändler und eine Klinik sowie den EU-GMP-Hersteller Northern Green Canada.

Curaleaf International ist Teil von Curaleaf Holdings, Inc., einem führenden internationalen Hersteller und Vertreiber von Cannabisprodukten für Verbraucher.

Für alle Presseanfragen wenden Sie sich bitte an media@curaleafint.com

Nur für den medizinischen Gebrauch

Medizinische Cannabisprodukte und -geräte sind in Australien ausschließlich auf Rezept von zugelassenen Gesundheitsdienstleistern im Rahmen des Special Access Scheme oder der Authorized Prescriber-Programme erhältlich. Diese Mitteilung stellt keine medizinische Beratung dar.

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung hier einsehen: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03017950-2A1633298&v=undefined

