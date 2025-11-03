IRW-News: De.mem Ltd.: Übernahme von Core Chemicals abgeschlossen

IRW-PRESS: De.mem Ltd.: Übernahme von Core Chemicals abgeschlossen

03. November 2025: De.mem Ltd (ASX: DEM) (De.mem oder das Unternehmen), ein führender Anbieter dezentraler Wasser- und Abwasseraufbereitungslösungen in Australien und weltweit, freut sich bekannt zu geben, dass die Übernahme der in Westaustralien ansässigen Core Chemicals Pty Ltd (Core Chemicals), eines Spezialchemikalienlieferanten für den Goldbergbausektor des Bundesstaates, abgeschlossen wurde.

HIGHLIGHTS

- Übernahme von Core Chemicals abgeschlossen.

- Core Chemicals liefert Spezialchemikalien an Goldminen-Kunden in Westaustralien.

- Gesamtkaufpreis für die Übernahme beträgt rund 3 Mio. $.

- Erhöhte Präsenz im stark wachsenden Goldbergbausektor.

- Bedeutende Umsatzsynergien durch Gewinnung neuer Goldminen-Kunden und Cross-Selling eines erweiterten Produkt- und Dienstleistungsportfolios.

- Pro-forma bereinigtes EBITDA von 1,6 Mio. $ für die zwölf Monate bis zum 30. Juni 2025.

- Starke pro-forma Barmittelposition von rund 3,7 Mio. $ zum 30. September 2025 mit positivem organischem Wachstumsausblick.

Übernahme von Core Chemicals Pty Ltd (Core Chemicals)

De.mem hat die Übernahme von Core Chemicals mit Wirkung zum 31. Oktober 2025 abgeschlossen.

Core Chemicals ist ein Unternehmen für Spezialchemikalien und Dienstleistungen, das Kunden aus dem Goldbergbausektor in Westaustralien beliefert. Die Produkte des Unternehmens helfen Goldminen-Kunden, die Goldextraktion zu maximieren und kleinste Goldpartikel aus dem Raffinationsabfallstrom zurückzugewinnen.

Core Chemicals wurde 2022 gegründet und bedient derzeit auf wiederkehrender Basis 18 Kunden aus dem Goldbergbausektor in Westaustralien. Das Unternehmen erzielte in den zwölf Monaten bis zum 30. Juni 2025 rund 4 Mio. $ Umsatz und etwa 730.000 $ Vorsteuergewinn.

Die Übernahme von Core Chemicals bringt für die De.mem-Gruppe die folgenden Vorteile:

- Bedeutende Cross-Selling-Möglichkeiten: Die Produkte von Core Chemicals ergänzen das Portfolio von De.mem und werden De.mems bestehenden 15 Goldminen-Kunden angeboten. Im Gegenzug wird De.mems diversifiziertes Produktangebot den bestehenden Goldminen-Kunden von Core Chemicals angeboten. Über seine bestehenden Aktivitäten in Perth beliefert De.mem bereits mehrere Goldminen-Kunden in Westaustralien mit Antiscalants sowie Wasser- und Abwasseraufbereitungsdiensten.

- Bedeutende Kundenzuwachschancen: Es gibt 142 Goldminen in Australien (von insgesamt 175), die derzeit weder von De.mem noch von Core Chemicals betreut werden - was eine erhebliche Wachstumschance bietet (Quelle: The five largest gold mines in operation in Australia, Mining Technology, 18. Juni 2024).

- Bedeutendes geografisches Expansionspotenzial: Die Übernahme bietet eine große Chance, das Angebot von Core Chemicals auf die östlichen Bundesstaaten Australiens sowie auf die Pazifikregion auszuweiten. Core Chemicals ist derzeit ausschließlich in Westaustralien tätig. De.mem arbeitet bereits mit zahlreichen Goldminen-Kunden in Tasmanien, Queensland und Papua-Neuguinea zusammen.

- Deutlich positives pro-forma EBITDA nach der Transaktion: Auf Pro-forma-Basis beträgt das EBITDA der kombinierten Gruppe etwa 1,6 Mio. $ für die zwölf Monate bis zum 30. Juni 2025.

- Kostensynergien: Core Chemicals lässt sich einfach in De.mems bestehende Aktivitäten in Perth integrieren, was voraussichtlich zu Kosteneinsparungen von rund 100.000 $ führen wird - durch die Zusammenlegung von Hauptsitz- und Lagerhausfunktionen sowie eine Reduzierung der Finanzierungskosten.

- Hebelwirkung auf den stark wachsenden Goldsektor: Die Übernahme verschafft dem Unternehmen eine erhöhte Präsenz im Goldsektor. Wichtig ist, dass De.mem als Dienstleister für den Goldbergbausektor nur ein minimales direktes Risiko gegenüber einem Rückgang des Goldpreises hat.

Bei dieser Übersetzung handelt es sich um einen Auszug einer im Original 5-seitigen Pressemeldung. Sie können die gesamte Meldung hier abrufen: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03018042-6A1295087&v=undefined

Diese Meldung wurde durch den CEO des Unternehmens, Herrn Andreas Kroell, genehmigt.

Für weitere Informationen kontaktiere Sie bitte:

De.mem Limited

Andreas Kroell

CEO

De.mem Limited

investor@demem.com.sg

BLETCHLEY Park Capital

George Gabriel, CFA

Investor Relations

gg@bletchleyparkcapital.com.au

De.mem Limited (ASX:DEM) ist ein Unternehmen für dezentrale Wasser- und Abwasseraufbereitung, das schlüsselfertige Wasser- und Abwasserbehandlungssysteme für einige der weltweit größten Unternehmen in den Branchen Bergbau, Elektronik, Chemie, Öl & Gas sowie Lebensmittel und Getränke entwickelt, baut, besitzt und betreibt. Seine Systeme versorgen außerdem Kommunen, Wohnsiedlungen und Hotels/Resorts im gesamten asiatisch-pazifischen Raum zuverlässig mit sauberem Trinkwasser.

Die Technologie von De.mem zur Behandlung von Wasser und Abwasser zählt zu den weltweit fortschrittlichsten. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Australien und internationale Standorte in Singapur und Deutschland. Es vermarktet eine Reihe innovativer, proprietärer Membrantechnologien.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.demembranes.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

In dieser Mitteilung enthaltene Aussagen, insbesondere solche, die sich auf mögliche oder angenommene zukünftige Leistungen, Umsätze, Kosten, Dividenden, Produktionsmengen oder -raten, Preise oder potenzielles Wachstum von De.mem Limited beziehen, sind oder können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Solche Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Erwartungen und beinhalten daher bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können aufgrund einer Vielzahl von Faktoren wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen.

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die vollständige englische Originalmeldung hier abrufen: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03018042-6A1295087&v=undefined

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=AU000000DEM4

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.