W​e​r​b​u​n​g ausblenden

IRW-News: GreenX Metals Limited: GreenX Metals veröffentlicht neue Unternehmenspräsentation

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

IRW-PRESS: GreenX Metals Limited: GreenX Metals veröffentlicht neue Unternehmenspräsentation

3. November 2025 / IRW-Press / GreenX Metals Limited (ASX:GRX, LSE:GRX, GPW:GRX, FWB:5PMA) (GreenX oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es eine neue Unternehmenspräsentation veröffentlicht hat.

Die vollständige Präsentation ist unter folgendem Link abrufbar:

https://wcsecure.weblink.com.au/pdf/GRX/03018195.pdf

ANFRAGEN

+44 207 478 3900

ir@greenxmetals.com

Sapan Ghai

Chief Commercial Officer - UK

Kim Eckhof

Investor Relations - UK / Deutschland

Kazimierz Chojna

Investor Relations - Polen

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=AU0000198939

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
GreenX Metals

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Eilmeldung
Die vielleicht entscheidende Batterie-Wette des Jahrzehntsheute, 11:44 Uhr · onvista
Nachkauf-Zertifikate
Kurse zu hoch? So kannst du trotzdem einsteigen31. Okt. · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden