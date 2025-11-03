IRW-News: Hyper Bit Technologies Ltd. : Hyper Bit gibt die Aufnahme des Mining von DOGE und LTC durch DMTC in dem mit erneuerbarer Energie betriebenen 11-MW-Rechenzentrum in Quebec bekannt

IRW-PRESS: Hyper Bit Technologies Ltd. : Hyper Bit gibt die Aufnahme des Mining von DOGE und LTC durch DMTC in dem mit erneuerbarer Energie betriebenen 11-MW-Rechenzentrum in Quebec bekannt

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - 3. NOVEMBER 2025 / IRW-Press / HYPER BIT TECHNOLOGIES LTD. (CSE: HYPE) (OTCID: HYPAF) (FWB: N7S0) (das Unternehmen oder Hyper Bit) gibt bekannt, dass das Unternehmen von Dogecoin Mining Technologies Corp. (DMTC) davon unterrichtet wurde, dass das Mining von Dogecoin und Litecoin im September 2025 aufgenommen wurde und die ersten 20 von DMTC bestellten ElphaPex DG1+-Miner online sind und mit dem Hashing in der speziell gebauten Krypto-Mining-Rechenzentrum-Colocation-Anlage in Quebec (Kanada) begonnen haben. Das Unternehmen bemüht sich um den Abschluss seiner am 21. August 2025 angekündigten Übernahme von DMTC.

Das Mining von Dogecoin und Litecoin begann am 10. September 2025 und beläuft sich auf bislang 56.902,764 DOGE. Das Unternehmen rechnet in Kürze mit der Anlieferung seiner 25 vorbestellten ElphaPex-DG2-Rigs der nächsten Generation. Nach Ankunft erfolgen das Onboarding und die Optimierung, um die gesamte Hashing-Leistung des wachsenden Portfolios an ElphaPex-Hardware von DMTC zu steigern.

Herr Dallas La Porta, President, CEO und Direktor von Hyper Bit Technologies Ltd, sagt dazu: Wir sind begeistert, dass DMTC nun im speziell gebauten Datenzentrum in Quebec (Kanada) aktives Mining betreibt. Nachdem unsere ersten DG1+-Miner nun mit dem Hashing begonnen haben, warten wir mit Spannung auf das Eintreffen der DG2-Miner der nächsten Generation. Angesichts des kürzlichen Abschlusses unserer Wandelanleihe haben wir vor, weitere ElphaPex-Ausrüstungsbestellungen aufzugeben.

Über Dogecoin Mining Technologies Corp.

Dogecoin Mining Technologies ist ein Krypto-Mining-Infrastrukturunternehmen für Dogecoin und Litecoin, das sich auf den Aufbau skalierbarer, leistungsfähiger Mining-Betriebe für Kryptowährungen konzentriert. Das Unternehmen hat sich strategisch wichtige Komponenten gesichert, die für den Betrieb einer groß angelegten Mining-Plattform erforderlich sind, darunter proprietäre Hardware-Lieferverträge für bis zu 2.660 Elphapex DG1+- und DG2 ASIC-Rigs. DMTC verfügt über ein sehr erfahrenes Betriebsteam mit Fachkenntnissen in den Bereichen Blockchain, Big Data, künstlicher Intelligenz sowie einen Vertrag über die Colocation in einer mit erneuerbarer Energie betriebenen Anlage mit einer Kapazität von bis zu 11 Megawatt. Das Unternehmen hat seinen Anteil an dieser Kapazität zu einem voraussichtlichen Gesamtpreis für Strom und Hosting von unter 0,07 US$ pro Kilowattstunde gesichert.

DMTC ist in der Lage, den Mining-Betrieb nach Zuweisung von Kapitalressourcen zu skalieren. Dabei nutzt das Unternehmen branchenführende Hardware, kostengünstige nachhaltige Energie und betriebliches Fachwissen, um attraktive Rentabilität und langfristige Wertschöpfung im schnell wachsenden Ökosystem der digitalen Vermögenswerte zu erzielen.

Über Hyper Bit Technologies Ltd.

Hyper Bit Technologies Ltd. ist ein zukunftsorientiertes, diversifiziertes Technologieunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Entwicklung und den strategischen Einsatz von Krypto-Mining-Operationen und Blockchain-basierten Innovationen spezialisiert hat. Angesichts des weltweit steigenden Interesses an digitalen Vermögenswerten - angetrieben durch den Aufstieg der Blockchain, der dezentralen Finanzdienstleistungen (DeFi) und der zunehmenden Akzeptanz durch institutionelle und private Anleger - hat sich Hyper Bit zum Ziel gesetzt, Werte im gesamten Krypto-Ökosystem freizusetzen und gleichzeitig Wachstum für unsere Stakeholder zu erzielen. Hyper Bit Technologies Ltd. ist Mitglied der Blockchain Association of Canada und der American Blockchain & Cryptocurrency Association.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN:

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt und die im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Wörter erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, können, könnten oder sollten. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen in Bezug auf die Übernahme von DMTC, den Krypto-Mining-Betrieb des Unternehmens und von DMTC und damit verbundene Angelegenheiten. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören Marktpreise, die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder geschäftliche Bedingungen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass derartige Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Einschätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Keine Investition ist ohne Risiko. Kryptowährungen sind besonders volatil und daher besonders riskant. Unternehmen, die Technologien entwickeln und in das Krypto-Mining investieren, können durch die innewohnende Volatilität potenziell negativ beeinflusst werden. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie immer einen Anlageberater konsultieren sollten, um festzustellen, ob eine Gelegenheit für sie geeignet ist.

Die Canadian Securities Exchange hat die hierin enthaltenen Informationen weder genehmigt noch abgelehnt und übernimmt keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

