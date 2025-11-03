IRW-News: NetraMark Holdings Inc.: Vertragsunterzeichnung zwischen NetraMark und international führendem Biopharmaunternehmen soll bessere Erkenntnisse aus klinischen Studien ermöglichen

IRW-PRESS: NetraMark Holdings Inc.: Vertragsunterzeichnung zwischen NetraMark und international führendem Biopharmaunternehmen soll bessere Erkenntnisse aus klinischen Studien ermöglichen

TORONTO, ON, 3. November 2025 / IRW-Press / NetraMark Holdings Inc. (das Unternehmen oder NetraMark) (CSE: AIAI) (OTCQB: AINMF) (FWB: PF0), ein führendes Unternehmen für künstliche Intelligenz (KI), das mithilfe KI-gestützter Präzisionsanalytik einen Wandel bei klinischen Studien in der Pharmabranche einleitet, hat heute bekannt gegeben, dass es einen neuen Vertrag mit einem führenden Biopharmaunternehmen unterzeichnet hat, um seine Plattform NetraAI für eine klinische Phase-3-Studie zu einem neuartigen Psychopharmakon zur Verfügung zu stellen.

Damit findet die Technologie des Unternehmens immer breitere Anwendung in der Branche als Lösungsansatz der nächsten Generation, der bessere Einblicke in die Heterogenität der Patienten ermöglicht und zur Optimierung der Erfolgsraten von Studien beiträgt.

Im Rahmen der Vereinbarung wird NetraMark unter Einsatz seiner proprietären KI-Methodik mehrdimensionale klinische Datensätze analysieren und erklärbare Teilpopulationen ermitteln, was das Ansprechen auf Behandlungsmethoden, das Ansprechen auf Placebo sowie das Auftreten von Nebenwirkungen betrifft. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse werden als Orientierungshilfe für strategische Aktivitäten im Bereich der Zulassung und des Marktzugangs dienen.

Wie man an diesem Projekt sieht, erkennt die Biopharmabranche immer mehr, dass die erklärbare KI von NetraMark die Erfolgschancen von Studien verbessern kann, so George Achilleos, CEO von NetraMark. Ziel von NetraAI ist es, klare, wissenschaftlich und klinisch auswertbare Ergebnisse zu ermöglichen, auf deren Grundlage Sponsoren Maßnahmen ergreifen können. Sie verstehen dann genau, wer am meisten profitiert und warum, und können so ihre nächsten zulassungsrelevanten Studien mit mehr Zuversicht gestalten.

NetraMarks Plattform NetraAI basiert auf einem Framework für dynamische Systeme, das die Grenzen des traditionellen maschinellen Lernens überwinden soll und die Möglichkeit bietet, auch mit kleinen und komplexen klinischen Datensätzen effektiv zu arbeiten. Das System ist darauf ausgerichtet, Teilpopulationen von Patienten mit hoher Effektstärke zu ermitteln und diese in klinisch aussagekräftige Enrichment-Kriterien zu übertragen, die für Forscher, Regulierungsbehörden und Kliniker gleichermaßen verständlich sind.

Mit diesem Auftrag erweitert NetraMark sein wachstumsstarkes Portfolio von KI-gestützten Projekten auf dem Gebiet der Neurowissenschaften, der Onkologie und der komplexen Schmerzstörungen und stellt einmal mehr unter Beweis, dass es in der Lage ist, umsetzbare Erkenntnisse aus Studien im Bereich der Präzisionsmedizin zu ermöglichen und damit seine Kunden bei der erfolgreichen Arzneimittelentwicklung zu unterstützen.

Über NetraAI

Im Gegensatz zu anderen KI-basierten Methoden wurden bei der Entwicklung von NetraAI Fokusmechanismen berücksichtigt, die kleine Datensätze in erklärbare und nicht erklärbare Teilmengen unterteilen. Nicht erklärbare Teilmengen sind Sammlungen von Patienten, die aufgrund schwacher Korrelationen mit den entsprechenden Variablen zu suboptimalen überangepassten Modellen und ungenauen Erkenntnissen führen können. NetraAI nutzt die erklärbaren Teilmengen, um Erkenntnisse und Hypothesen abzuleiten (einschließlich Faktoren, die sich einerseits auf die Behandlung und auf Placeboreaktionen und andererseits auf Nebenwirkungen auswirken) und so Möglichkeiten zu schaffen, um die Erfolgschancen einer klinischen Studie zu steigern. Viele andere KI-Methoden verfügen nicht über diese Fokusmechanismen und ordnen jeden Patienten einer bestimmten Klasse zu, was häufig zu einer Überanpassung führt. Dadurch werden essenzielle Informationen überlagert, die zur Verbesserung der Erfolgschancen einer Studie hätten genutzt werden können.

Über NetraMark

NetraMark ist ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Lösungen für Generative Künstliche Intelligenz (Gen AI) und maschinelles Lernen (ML) für die Pharmaindustrie konzentriert. Das Produktangebot des Unternehmens basiert auf einem neuartigen topologiebasierten Algorithmus, der in der Lage ist, Patientendatensätze in Teilmengen von Personen zu zerlegen, die gleichzeitig anhand mehrerer Variablen stark miteinander verbunden sind. Dadurch kann NetraMark je nach Charakter und Größe der Daten eine Vielzahl von ML-Methoden verwenden, um die Daten in leistungsstarke intelligente Daten umzuwandeln, die herkömmliche KI/ML-Methoden aktivieren. Das Ergebnis ist, dass NetraMark mit viel kleineren Datensätzen arbeiten und Krankheiten genau in verschiedene Typen unterteilen sowie Patienten hinsichtlich ihrer Empfindlichkeit gegenüber Medikamenten und/oder der Wirksamkeit der Behandlung genau klassifizieren kann.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie in den öffentlich zugänglichen Dokumenten des Unternehmens, die auf dem System for Electronic Document Analysis and Retrieval+ (SEDAR+) hinterlegt sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Dazu zählen unter anderem Aussagen zur Validierung der Technologie des Unternehmens, zur Fähigkeit der Technologie des Unternehmens, Erkenntnisse zu generieren, die regulatorische und strategische Entscheidungen in der späten Phase der Arzneimittelentwicklung unterstützen und klare, wissenschaftlich und klinisch interpretierbare Ergebnisse liefern, auf deren Grundlage Sponsoren handeln können, zur Anerkennung durch biopharmazeutische Unternehmen, dass erklärbare KI die Erfolgsaussichten von Studien verbessern kann, die Fähigkeit des Unternehmens, klinische Studiendesigns zu verbessern; die potenziellen Anwendungen der Technologie von NetraMark zur Identifizierung von Patientensubgruppen und deren Umsetzung in klinisch aussagekräftige Anreicherungskriterien; Erwartungen hinsichtlich der Einführung der Präzisionsmedizin in der Arzneimittelentwicklung; und das Potenzial der Technologie von NetraMark, das Design und die Interpretation von ZNS-Studien zu verändern. Diese Aussagen basieren auf den derzeitigen internen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen, Annahmen und Überzeugungen von NetraMark sowie auf deren Einschätzung zukünftiger Ereignisse. Zukunftsgerichtete Informationen sind an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie erwarten, wahrscheinlich, kann, wird, sollte, beabsichtigen, vorhersehen, potenziell, vorgeschlagen, schätzen und anderen ähnlichen Begriffen, einschließlich negativer und grammatikalischer Variationen davon, oder an Aussagen, wonach bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können, würden oder werden, oder an Diskussionen über Strategien zu erkennen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören Schätzungen, Pläne, Erwartungen, Meinungen, Prognosen, Projektionen, Ziele, Leitlinien oder andere Aussagen, die keine Tatsachenaussagen sind. Bei den zukunftsgerichteten Aussagen handelt es sich lediglich um Erwartungen, die bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen wichtigen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens oder die Ergebnisse der Branche wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt NetraMark keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Von Zeit zu Zeit treten neue Faktoren auf, und es ist für NetraMark nicht möglich, alle diese Faktoren vorherzusagen.

Bei der Betrachtung dieser zukunftsgerichteten Aussagen sollten die Leser die Risikofaktoren und andere vorsorgliche Aussagen berücksichtigen, die in den Unterlagen aufgeführt sind, die wir bei den zuständigen kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca einreichen, einschließlich unseres Lageberichts (Management's Discussion and Analysis) für das am 30. September 2024 zu Ende gegangene Jahr. Diese Risikofaktoren und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben werden.

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Kontaktinformationen:

Swapan Kakumanu - CFO | swapan@netramark.com | 403-681-2549

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81659

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81659&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA64119M1059

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.