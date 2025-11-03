IRW-News: Powermax Minerals Inc.: Powermax Minerals gibt Option zum Erwerb des Seltenerd-Projekts Pinard bekannt

IRW-PRESS: Powermax Minerals Inc.: Powermax Minerals gibt Option zum Erwerb des Seltenerd-Projekts Pinard bekannt

Toronto, Ontario, 3. November 2025 / IRW-Press / Powermax Minerals Inc. (CSE: PMAX) (OTCQB: PWMXF) (FWB: T23) (Powermax oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Optionsvereinbarung abgeschlossen hat, gemäß der es eine 100%ige Beteiligung (Optionsvereinbarung) am Seltenerd-Projekt Pinard (Projekt) erwerben kann, vorbehaltlich einer Net Smelter Returns Royalty (NSR) in Höhe von 1,5 %.

Das Projekt befindet sich im Norden von Ontario, Kanada, etwa 70 km nordöstlich der Stadt Kapuskasing und umfasst 255 zusammenhängende Bergbaukonzessionen mit einer Gesamtfläche von 5.178 ha. Die Bergbauclaims und Patentgebiete sind mit einem Geländewagen über eine Allwetter-Zufahrtsstraße leicht zu erreichen.

Der Intrusivgesteinskomplex von Pinard ist ein alkalischer magmatischer Wirt mit Gesteinen, die von Nephelinsyeniten und Trachyt bis zu peralkalischen Graniten reichen. Diese Komplexe treten in der Regel in plattentektonischen Umgebungen auf, die mit Rissen, Verwerfungen oder Hotspot-Magmatismus in Verbindung stehen (Sage, 1988). Frühpräkambrische Gesteinsformationen wie der Pinard-Komplex sind typisch für die Geologie der Kapuskasing-Superior-Provinz und ähneln dem Clay-Howell-Intrusivgesteinskomplex, der 20 Kilometer südwestlich der Liegenschaft Pinard eine REE-Lagerstätte beherbergt.

Gemäß den Bedingungen der Optionsvereinbarung kann das Unternehmen das Projekt vorbehaltlich der NSR erwerben, indem es die folgenden Bar- und Aktienzahlungen an die Optionsgeber (Optionsgeber) leistet:

Fälligkeitsdatum Zahlungen in Stammaktien Barzahlung (CAD)

Bei Unterzeichnung der - $18.000

Optionsvereinbarung (Datum des

Inkrafttretens)

Innerhalb von 7 Werktagen nach Erhalt 160.000 -

der Genehmigung durch die Canadian

Securities Exchange

Am 1. Jahrestag des Stichtags 160.000 $16.000

Am 2. Jahrestag des Stichtags - $24.000

Am 3. Jahrestag des Stichtags - $32.000

Gesamt 320.000 $90.000

Das Unternehmen weist darauf hin, dass die NSR einer Rückkaufoption zugunsten des Unternehmens unterliegt, wonach das Unternehmen die NSR durch Zahlung von 500.000 $ an die Optionsgeber auf 1,0 % reduzieren kann.

Geplantes Explorationsprogramm

Vorgeschlagenes Phase-1-Explorationsprogramm im Seltenerd-Projekt Pinard zur Bewertung und Priorisierung vielversprechender Zonen auf der gesamten Liegenschaft. Die vorgeschlagene erste Arbeitsphase umfasst:

- Desktop-Datenerfassung und GIS-Modellierung: Integration historischer geologischer, geophysikalischer und geochemischer Datensätze zur Präzisierung der Explorationsziele durch modernste räumliche und radiometrische Analysen.

- Feldprospektion und geologische Kartierung: Systematische Prospektion und detaillierte Kartierung zur Identifizierung und Charakterisierung von Pegmatitzonen, mineralisierten Strukturen und Alterationsmustern.

- Geochemische Probenahmen:

o Gesteinsproben

o Bodenproben

o Flusssedimentproben

- Radiometrische Untersuchungen: Feldmessungen mit tragbaren Szintillometern zur Erkennung von radiometrischen Anomalien und Anomalien von Pathfinder-Elementen in den Zielgebieten.

- Luftgestützte geophysikalische Vermessung: hochauflösende magnetische und gammaspektrometrische Vermessung aus einem Hubschrauber.

Das Phase-1-Programm dient der Integration historischer und neuer Felddaten, um vorrangige Ziele zu identifizieren.

Der Erwerb des Projekts im Rahmen der Optionsvereinbarung, einschließlich der Ausgabe von Aktien an die Optionsgeber, unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigungen durch die Canadian Securities Exchange (CSE).

Qualifizierte Person

Afzaal Pirzada, P.Geo., ein Direktor des Unternehmens und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Im Namen des Board of Directors

Paul Gorman, CEO & Director

E-Mail: info@powermaxminerals.com

Website: www.powermaxminerals.com

Über Powermax Minerals Inc.

Powermax Minerals Inc. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Förderung von Projekten im Bereich Seltenerdelemente konzentriert. Das Unternehmen hält eine Option auf den Erwerb des REE-Konzessionsgebiets Cameron, das drei Mineralclaims mit einer Gesamtfläche von etwa 2.984 Hektar in British Columbia umfasst. Powermax hat außerdem eine Option auf den Erwerb des REE-Konzessionsgebiets Atikokan erworben, das aus 455 nicht patentierten Bergbauclaims im Nordwesten Ontarios besteht. Powermax besitzt außerdem eine 100-prozentige Beteiligung am Projekt Ogden Bear Lodge in Crook County, Wyoming.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, die auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung umfassen: Aussagen zum Erwerb des Projekts, Erwartungen hinsichtlich der Optionsvereinbarung und der NSR sowie die erwartete Erteilung der Genehmigungen durch die CSE. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung spiegeln die aktuellen Erwartungen, Annahmen und/oder Überzeugungen des Unternehmens wider, die auf den derzeit verfügbaren Informationen basieren. Das Unternehmen geht außerdem davon aus, dass keine wesentlichen Ereignisse außerhalb des normalen Geschäftsverlaufs des Unternehmens eintreten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die den zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind, stellen zukunftsgerichtete Informationen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar und sollten aufgrund der ihnen innewohnenden Unsicherheit nicht als verlässlich angesehen werden. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Informationen ab, sofern dies nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben ist.

Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Marktaufsichtsbehörde (wie dieser Begriff in den CSE-Richtlinien definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81650

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81650&tr=1

