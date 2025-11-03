W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Maschinenbauer mit weiterem Auftragsrückgang

Reuters · Uhr
Artikel teilen:

Düsseldorf (Reuters) -Die deutschen Maschinenbauer kämpfen weiter mit einem Auftragsschwund. Im September sind die Bestellungen gegenüber dem Vorjahresmonat um 19 Prozent zurückgegangen, wie der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) am Montag mitteilte. Die stark exportorientierten Hersteller von Anlagen "Made in Germany" verbuchten im Ausland ein Minus von 24 Prozent und im Inland von fünf Prozent. Dies sei auch darauf zurückzuführen, dass es im Vorjahreszeitraum Sondereffekte bei den Großanlagen gegeben habe. Im dritten Quartal von Juli bis Ende September stehe nun ein Rückgang der Aufträge von sechs Prozent in der Bilanz und nach den ersten neun Monaten von einem Prozent.

Die überwiegend mittelständische Branche, zu der auch börsennotierte Unternehmen wie Thyssenkrupp oder Siemens Energy gehören, ist mit rund einer Million Beschäftigten ein Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Den Unternehmen macht bereits seit längerer Zeit eine Zurückhaltung der Kunden bei den Investitionen zu schaffen.

(Bericht von Tom Käckenhoff, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Thyssenkrupp
Siemens Energy
Siemens
GEA Group

Das könnte dich auch interessieren

Zollstreit
Trump-Xi-Treffen: Das sind die Ergebnisse30. Okt. · dpa-AFX
Trump-Xi-Treffen: Das sind die Ergebnisse
Hamburger Windturbinenbauer
Nordex hebt Gewinnprognose an28. Okt. · Reuters
Nordex hebt Gewinnprognose an
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Eilmeldung
Die vielleicht entscheidende Batterie-Wette des Jahrzehntsheute, 11:44 Uhr · onvista
Nachkauf-Zertifikate
Kurse zu hoch? So kannst du trotzdem einsteigen31. Okt. · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden