Medios hat Nachfolger für scheidenden Unternehmenschef gefunden

dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Das Spezialpharmaunternehmen Medios hat einen neuen Unternehmenschef gefunden. Der Aufsichtsrat habe Thomas Meier als Mitglied des Vorstands und zum neuen Unternehmenschef bestellt, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Montag mit. Er tritt das Amt am 1. Februar 2026 an und folgt auf Matthias Gärtner, der das Unternehmen bis zum 31. Dezember 2025 leiten wird. Meier ist derzeit Unternehmenschef des Schweizer Chemieunternehmens Bachem, das sich unter anderem auf die Entwicklung und Herstellung von Peptiden spezialisiert hat./mne/mis

Medios

