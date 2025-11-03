Mega-Deal an der Wall Street | Kenvue wird für $50 Mrd. übernommen.

// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



Ein Paukenschlag im Pharmasektor treibt die Börse zum Wochenstart an: Kimberly Clark übernimmt Kenvue für fast 50 Milliarden Dollar! Auch aus China und den USA gibt es versöhnliche Töne – ein weiteres Signal für Entspannung zwischen den Supermächten. Gerüchte um Moderna machen weiter die Runde: Steht auch hier ein Verkauf bevor? Währenddessen zeigt sich die Berichtssaison von ihrer starken Seite – 43% der Unternehmen haben ihre Prognosen angehoben, und laut FactSet liegt das Gewinnwachstum im dritten Quartal bei soliden 10,7%. Berkshire Hathaway glänzt mit besser als erwarteten Zahlen, die Aktie startet freundlich in die Woche. Und es bleibt spannend: Palantir meldet heute Abend, AMD, Arista Networks, Super Micro, Shopify und Spotify folgen am Dienstag.#finanzmarkt #eröffnungsglocke



