OpenAI bucht KI-Rechenkapazität bei Amazons Cloud-Tochter

Bangalore (Reuters) - OpenAI hat sich bei Amazon Web Services (AWS) Rechenkapazitäten für das Training und den Betrieb seiner Künstlichen Intelligenz (KI) gesichert.

Der Vertrag habe ein Volumen von 38 Milliarden Dollar, teilten der ChatGPT-Entwickler und die Cloud-Tochter des Online-Händlers am Montag mit. Die Initiative ist Teil der Bemühungen von OpenAI, sich von seinem Anteilseigner Microsoft unabhängiger zu machen.

Microsoft und OpenAI hatten ihre Partnerschaft in der vergangenen Woche auf eine neue Grundlage gestellt. Künftig wird Microsoft nicht mehr der bevorzugte Cloud-Anbieter für OpenAI sein. Insider hatten der Nachrichtenagentur Reuters im Juni gesagt, dass das mit 500 Milliarden Dollar bewertete Startup künftig auch auf die Cloud der Alphabet-Tochter Google zurückgreifen will. Die sogenannten Hyperscaler AWS, Google und Microsoft sind die weltgrößten Cloud-Anbieter. Sie wollen im laufenden Jahr jeweils mehrstellige Milliardenbeträge in den Auf- und Ausbau von KI-Rechenzentren investieren.

(Bericht von Deborah Sophia; geschrieben von Hakan Ersen, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)