Original-Research: Surteco Group SE (von Sphene Capital GmbH): Buy

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: Surteco Group SE - von Sphene Capital GmbH

03.11.2025 / 08:14 CET/CEST
Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Surteco Group SE

     Unternehmen:               Surteco Group SE
     ISIN:                      DE0005176903

     Anlass der Studie:         Update Report
     Empfehlung:                Buy
     seit:                      03.11.2025
     Kursziel:                  EUR 25,00 (bislang: EUR 26,90)
     Kursziel auf Sicht von:    24 Monate
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Peter Hasler

Durch Kostendisziplin in Q3/2025 mit Ergebnisanstieg

Auch wenn das EBITDA (reported) im dritten Quartal 2025 im Jahresvergleich
um 14,5% verbessert wurde, scheinen sich die konjunkturbedingten Belastungen
im Q4/2025 erneut zu manifestieren. Damit wird sich aus unserer Sicht die
erwartete, nachhaltige Verbesserung der Ertragslage erst im nächsten Jahr
einstellen. Trotz der Ergebnisverbesserung im Q3/2025 wurde die Guidance für
das Gesamtjahr 2025e mit der Einschränkung versehen, dass umsatz- wie
ergebnisseitig mit den unteren Enden der ausgegebenen Bandbreiten gerechnet
werde. Wir nehmen unser aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell
(Base-Case-Szenario) abgeleitetes Kursziel leicht auf EUR 25,00 von EUR
26,90 je Aktie zurück und bestätigen unser Buy-Rating für die Aktien der
Surteco Group.

In den ersten neun Monaten 2025 erzielte Surteco auf Konzernebene
Umsatzerlöse von EUR 639,8 Mio. (Vj.: EUR 662,2 Mio.). Der größte Teil des
Umsatzrückgangs von -3,4% ist allerdings auf Währungskurseffekte und die
Entkonsolidierung des im Mai dieses Jahres eingestellten Imprägnate-Bereichs
zurückzuführen; währungsbereinigt lag der organische Umsatzrückgang aus
fortgeführten Geschäftsbereichen Angabe gemäß bei -1,0%. Das um
Sondereffekte (wie Transaktionskosten, Restrukturierungskosten,
Beratungsaufwendungen und Materialabwertungen aus der Einstellung des
Geschäftsbereichs Imprägnate, gekürzt um außerordentliche Erträge)
adjustierte EBITDA ging leicht überproportional zurück: Mit EUR 73,2 Mio.
lag es um -3,8% unter dem Vorjahreswert von EUR 76,1 Mio., die EBITDA-Marge
sank um 10 bps auf 11,4% (Vj.: 11,5%). Auch das berichtete EBITDA
verringerte sich um -13,3% auf EUR 66,0 Mio. (Vj.: EUR 76,1 Mio.). Die
Nettoverschuldung lag nach neun Monaten 2025 bei EUR 347,2 Mio., kaum
verändert gegenüber dem Vorjahreswert von EUR 349,0 Mio.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=4f72baebc90764d165ae4955f0d5ba9b

Kontakt für Rückfragen:
Peter Thilo Hasler, CEFA
+49 (89) 74443558/ +49 (172) 31764553
peter-thilo.hasler@sphene-capital.de

