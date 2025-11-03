W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Original-Research: UmweltBank AG (von GBC AG): Kaufen

03.11.2025
Original-Research: UmweltBank AG - von GBC AG

03.11.2025 / 14:00 CET/CEST
Einstufung von GBC AG zu UmweltBank AG

     Unternehmen:               UmweltBank AG
     ISIN:                      DE0005570808

     Anlass der Studie:         Research Comment
     Empfehlung:                Kaufen
     Kursziel:                  9,40 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    31.12.2025
     Analyst:                   Cosmin Filker, Marcel Goldmann

Operativer Fortschritt, gestärkte Kapitalbasis und anhaltend positive
Ertragsentwicklung

In den ersten neun Monaten 2025 konnte die UmweltBank AG einige Meilensteine
erreichen. Besonders hervorzuheben ist die Beendigung der Tätigkeit des von
der BaFin eingesetzten Sonderbeauftragten, was als guter Beleg für die
erzielten Fortschritte gesehen wird. Darüber hinaus hat das Kreditinstitut
im dritten Quartal 2025 auf Basis der erfolgten Digitalisierung der Prozesse
erstmals ein Girokonto eingeführt. Schließlich hat die Gesellschaft nach dem
Scale-Listing im August 2025 im Rahmen einer Kapitalerhöhung einen
Bruttoemissionserlös in Höhe von 20,66 Mio. EUR erzielt. Dadurch verbessert
sich der Kapitalpuffer und die Flexibilität bei der Vergabe von Neukrediten
erhöht sich.

Die UmweltBank AG hat von operativer Seite aus erwartungsgemäß auch im
dritten Quartal 2025 den Wachstumskurs fortgesetzt. Nach neun Monaten wurde
somit ein signifikanter Anstieg der Gesamterträge auf 60,72 Mio. EUR (VJ:
49,40 Mio. EUR) erreicht. Einen besonderen Anteil daran hatte der Anstieg des
Zinsergebnisses auf 43,35 Mio. EUR (VJ: 28,78 Mio. EUR). Dies ist insbesondere
auf höhere Einlagenzuflüsse zurückzuführen, durch die höhere Zinsmargen
erzielt wurden. Darüber hinaus hat die Gesellschaft Verbesserungen im
Treasury-Portfolio erzielt. Auch das Provisions- und Handelsergebnis legte
spürbar auf 5,30 Mio. EUR (VJ: 3,13 Mio. EUR) zu. Hier dürfte unter anderem der
im dritten Quartal aufgelegte UmweltBank ETF - Green & Social Bonds Euro ein
wichtiger Treiber gewesen sein. Im Finanzergebnis in Höhe von 14,84 Mio. EUR
(VJ: 18,06 Mio. EUR) spiegeln sich Gewinnausschüttungen aus dem Verkauf von
zwei Immobilienbeteiligungen wider. Bis Ende 2026 sollen die Beteiligungen
weitestgehend veräußert werden, sodass das Finanzergebnis künftig an
Bedeutung verlieren dürfte.

Aufgrund des deutlichen Ertragsanstiegs stieg auch das Vorsteuerergebnis
stark an und lag bei 9,13 Mio. EUR (VJ: 3,60 Mio. EUR). Zwar erhöhten sich die
operativen Kosten im Rahmen der Transformation und Digitalisierung, laufende
Effizienzprogramme führten jedoch auch zu einem unterproportionalen
Kostenanstieg.

Die Entwicklung der Privatkundeneinlagen und der Kundenanzahl lag jedoch
etwas unter unseren Erwartungen. Im dritten Quartal entwickelten sich die
Kundeneinlagen mit 3.877 Mio. EUR (30.06.25: 3.926 Mio. EUR) sogar leicht
rückläufig, während die Kundenanzahl nahezu unverändert blieb. Dies ist auf
die noch unter den Erwartungen gebliebene Einführung des Girokontos
zurückzuführen. Dennoch hält das Management der UmweltBank an seinen Zielen
fest, bis Ende 2025 einen Anstieg der Privatkundeneinlagen auf rund 4,3 Mrd.
EUR zu erreichen. Dafür muss im vierten Quartal ein Einlagenwachstum von rund
400 Mio. EUR erreicht werden. Neben dem stärkeren Wachstum durch das
eingeführte Girokonto soll hierzu beispielsweise eine neue Tagesgeld-Aktion
(garantierter Zinssatz von 3,0 % für drei Monate) beitragen.

Auch das Firmenkundengeschäft blieb hinter den Erwartungen zurück. In den
ersten neun Monaten hat die UmweltBank AG bewusst kapitalschonend agiert und
dabei ein Brutto-Kreditneugeschäft von rund 73 Mio. EUR (VJ: 115 Mio. EUR)
erzielt. Nach der im September 2025 durchgeführten Kapitalerhöhung verfügt
die Gesellschaft über einen höheren Kapitalpuffer. Sie plant für das vierte
Quartal 2025 mit einem deutlichen Anziehen des Kreditneugeschäftes und
erwartet auf Gesamtjahresbasis ein Brutto-Kreditneugeschäft in einer
Bandbreite von 200 bis 250 Mio. EUR (bisher: 250 bis 350 Mio. EUR).

Die UmweltBank AG hat im Rahmen der 9-Monatsberichterstattung alle
wesentlichen Prognose-KPIs bestätigt. Unverändert wird dabei mit einem
Zinsergebnis in einer Bandbreite von 60 bis 65 Mio. EUR gerechnet. Diese
Annahme basiert jedoch auf ambitionierten Planungen hinsichtlich des
Wachstums bei Kundeneinlagen sowie beim Neukreditvolumen im
Firmenkundenbereich. Unserer Ansicht nach könnte sich dies jedoch als zu
ambitioniert erweisen, weshalb wir unsere bisherige Prognose etwas
korrigieren. Für das laufende Geschäftsjahr 2025 rechnen wir nunmehr mit
einem Zinsergebnis in Höhe von 58,45 Mio. EUR (bisher: 60,32 Mio. EUR) und
liegen damit etwas unterhalb der Prognosebandbreite der Gesellschaft. Unsere
Schätzungen beim Finanzergebnis sowie beim Provisions- und Handelsergebnis
bleiben hingegen unverändert. Auch unsere Schätzungen für die Folgejahre
2026 und 2027 bleiben unverändert. Ab dem Geschäftsjahr 2026 sollte die
UmweltBank AG von dem im Nachgang zur Kapitalerhöhung höheren Kapitalpuffer
profitieren und das Kreditgeschäft stärker ausbauen können. Geplant ist
zudem die Wiederaufnahme der Kreditvergabe im Privatkundenbereich. Mit einer
zielgerichteteren Kundenansprache soll schließlich der für das vierte
Quartal 2025 erwartete Ausbau der Kundeneinlagen fortgesetzt werden.

Die Prognosereduktion beim Zinsergebnis spiegelt sich auch in einer
Minderung des erwarteten Vorsteuerergebnisses auf 8,40 Mio. EUR (bisher: 9,37
Mio. EUR) sowie des Jahresüberschusses auf 5,71 Mio. EUR (bisher: 6,37 Mio. EUR)
wider. Die nur leichte Reduktion der Prognosen für das laufende
Geschäftsjahr 2025 hat eine nur marginale Auswirkung auf das im Rahmen des
Residual-Einkommens-Modells ermittelte Kursziel der Umweltbank, welches wir
leicht auf 9,40 EUR (bisher: 9,50 EUR) reduzieren. Wir vergeben weiterhin das
Rating "KAUFEN".



