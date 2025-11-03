W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Preis für Opec-Öl gestiegen

dpa-AFX · Uhr
WIEN (dpa-AFX) - Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ist gestiegen. Wie das Opec-Sekretariat am Montag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Freitag 66,72 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das waren 26 Cent mehr als am Donnerstag. Die Opec berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells./jsl/la/stw

