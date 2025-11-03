TAGESVORSCHAU: Termine am 3. November 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 3. November 2025

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 NLD: PostNL, Q3-Zahlen 07:00 IRL: Ryanair, Q2-Zahlen 10:00 DEU: VDMA veröffentlicht Auftragseingang 9/25 und Q3/25 12:00 DEU: Biontech, Q3-Zahlen (14.00 Uhr Presse- und Analystenkonferenz) 22:15 USA: Eastman Chemical, Q3-Zahlen 23:05 USA: Adtran, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: ifo-Geschäftsklima Ostdeutschland 02:45 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 9/25 08:30 CHE: Verbraucherpreise 10/25 09:15 ESP: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 09:45 ITA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 09:50 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröffentlichung) 15:45 USA: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 10/25 16:00 USA: Bauinvestitionen 9/25 SONSTIGE TERMINE 08:00 DEU: Kongress Deutsche Energie-Agentur (dena) zur Energiewende «Sicher vorangehen» + Eröffnungskeynote von Bundesumweltminister Carsten Schneider 13:30 DEU: Bankendialog zu «Mit Nachhaltigkeit zu stärkerer Wirtschaft» u.a. mit dem Hauptgeschäftsführer Bankenverband, Heiner Herkenhoff Themen: Welche Chancen eröffnet die Transformation? Welche politischen Rahmenbedingungen braucht es für zukunftsfähige Märkte? Und wie können Banken Mittelstand und kleinere Unternehmen gezielt beim Wandel unterstützen? HINWEIS JPN / RUS: Feiertag, Börsen geschlossen

