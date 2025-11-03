Tikehau Capital: Disclosure of Shares Repurchases From 24 October 2025 to 30 October 2025
Regulatory News:
Tikehau Capital (Paris:TKO):
In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital: https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
|
Name of the issuer
|
Issuer Identity Code (LEI)
|
Trading Day
|
ISIN
|
Aggregated volume per day (number of shares)
|
Weighted average price per day
|
Market (MIC Code)
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
24/10/2025
|
FR0013230612
|
1 105
|
18.5153
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
27/10/2025
|
FR0013230612
|
176
|
18.3433
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
28/10/2025
|
FR0013230612
|
1 156
|
18.3011
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
29/10/2025
|
FR0013230612
|
1 642
|
18.1409
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
30/10/2025
|
FR0013230612
|
571
|
18.0773
|
XPAR
|
|
|
|
TOTAL
|
4 650
|
18.2695
|
