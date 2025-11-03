W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Tikehau Capital: Disclosure of Shares Repurchases From 24 October 2025 to 30 October 2025

Business Wire · Uhr
Regulatory News:

Tikehau Capital (Paris:TKO):

In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital: https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information

Name of the issuer

Issuer Identity Code (LEI)

Trading Day

ISIN

Aggregated volume per day (number of shares)

Weighted average price per day

Market (MIC Code)

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

24/10/2025

FR0013230612

1 105

18.5153

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

27/10/2025

FR0013230612

176

18.3433

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

28/10/2025

FR0013230612

1 156

18.3011

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

29/10/2025

FR0013230612

1 642

18.1409

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

30/10/2025

FR0013230612

571

18.0773

XPAR

 

 

 

TOTAL

4 650

18.2695

 

 

View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251103200521/en/

Tikehau Capital

