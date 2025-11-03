W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Wadephul telefoniert nach verschobenem Besuch mit Chinas Außenminister

Reuters · Uhr
Artikel teilen:

Berlin (Reuters) - Außenminister Johann Wadephul hat am Montag mit seinem chinesischen Kollegen Wang Yi telefoniert.

"In dem sehr guten und konstruktiven Gespräch wurden aktuelle Außen-, Sicherheits- und wirtschaftspolitische Fragen von beiderseitigem Interesse besprochen", teilte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes auf Anfrage mit. Die beiden Außenminister hätten betont, dass sie den Austausch fortsetzen wollen.

"Sie waren sich einig, dass eine stabile deutsch-chinesische Beziehung für beide Länder von großem Interesse ist", betonte der Sprecher. Der verschobene Besuch des deutschen Außenministers in China solle bald nachgeholt werden. Einen Termin nannte er nicht. Chinas Führung habe zudem die bereits bestehende Einladung an Bundeskanzler Friedrich Merz wiederholt und zudem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eingeladen. Auch hierfür gibt es keine Termine.

Wadephul hatte seine für Ende Oktober geplante Reise nach China kurzfristig mit der offiziellen Begründung verschoben, er habe zu wenige Gesprächstermine mit hochrangigen Gesprächspartnern in Peking bekommen. Er hatte zuvor im Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters angekündigt, auch wirtschaftliche Probleme wie Seltene Erden oder Chip-Versorgung ansprechen zu wollen.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)

Das könnte dich auch interessieren

Chartzeit Wochenausgabe 02.11.2025
KI-Rally ungebrochen - Tech-Giganten trotzen Zinsdebattegestern, 19:58 Uhr · onvista
KI-Rally ungebrochen - Tech-Giganten trotzen Zinsdebatte
Kolumne von Heiko Böhmer
Was der Buffett-Indikator über die aktuelle Marktlage verrät01. Nov. · Heiko Böhmer
Was der Buffett-Indikator über die aktuelle Marktlage verrät
Kolumne von Alexander Mayer
Bitcoin bricht aus dem Muster: Schwacher Oktober stellt Bullen auf die Probegestern, 08:35 Uhr · decentralist.de
Bitcoin
Dax Vorbörse 03.11.2025
Aktienmarkt dürfte leicht höher in die Woche startenheute, 08:04 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Börse am Morgen 03.11.2025
Dax legt zum Start der Woche zuheute, 09:58 Uhr · onvista
Dax Logo
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Eilmeldung
Die vielleicht entscheidende Batterie-Wette des Jahrzehntsheute, 11:44 Uhr · onvista
Nachkauf-Zertifikate
Kurse zu hoch? So kannst du trotzdem einsteigen31. Okt. · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden