AKTIE IM FOKUS: Hugo Boss vorbörslich schwach - Umsatz enttäuscht

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Verfehlte Umsatzerwartungen haben die Aktie von Hugo Boss am Dienstag vorbörslich belastet. Auf Tradegate gab das Papier des Modeunternehmens im Vergleich zum Xetra-Schluss um 1,9 Prozent auf 37,19 Euro nach.

JPMorgan-Analystin Chiara Battistini verwies - wie auch Manjari Dhar von der kanadischen Bank RBC - auf den unter der Konsensschätzung liegenden Umsatz im dritten Quartal. Dass Boss nun allgemein etwas vorsichtiger auf das laufende Jahr blickt und seine Prognosen für Umsatz und operatives Ergebnis an das untere Ende seiner Prognosespannen anpasste, sieht Battistini jedoch als bereits eingepreist an.

Sie sieht daher eher Positives im Zahlenwerk. So habe sich die Bruttomarge im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbessert und die Betriebskosten seien weiterhin niedrig geblieben, schrieb sie. Auch Dhar hob die Kostenkontrolle positiv hervor./ck/zb

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------