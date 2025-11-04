AKTIE IM FOKUS: Nordex drehen ins Plus - MWB sieht Margenpotenzial

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach anfänglichen Gewinnmitnahmen bei den Aktien von Nordex sind diese am Dienstag doch noch ins Plus gedreht. Im frühen Handel hatten die Anteilscheine noch bis zu fast 5 Prozent eingebüßt, zuletzt lagen sie hingegen mit 1,6 im Plus bei 26,42 Euro. Damit liegen die Papiere 2025 nun wieder 134 Prozent im Plus.

Die nach dem dritten Quartal erhöhte operative Margenprognose (Ebitda) für 2025 sei ein potenzieller positiver Impuls für das vierte Quartal, schrieb Analyst Leon Mühlenbruch von MWB Research. Denn der Hersteller von Windkraftturbinen könne mit einem guten Schlussquartal das mittelfristige Margenziel von 8 Prozent bereits in diesem Jahr erreichen. Das wiederum könne starke Prognosen auch für das kommende Jahr nach sich ziehen.

Nordex hatte bereits Ende Oktober erste Eckdaten zum dritten Quartal vorgelegt und die Jahresprognose für die Marge für den operativen Gewinn (Ebitda) angehoben. Diese soll sich 2025 zwischen 7,5 und 8,5 Prozent bewegen. An diesem Dienstag nun folgen die vollständigen Quartalszahlen./bek/mis